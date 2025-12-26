RECIBÍ EL NEWSLETTER
Nuevo parís

Delincuente armado rapiñó a empleados de un camión de repartos y fugó con $190.000

La rapiña ocurrió en Nuevo París. El delincuente amenazó con un revólver a las víctimas y se hizo del dinero.

Delincuente rapiñó en Nuevo París.

Foto: Subrayado. Delincuente rapiñó en Nuevo París.

Foto: Subrayado. Delincuente rapiñó en Nuevo París.

Un delincuente armado rapiñó a dos empleados de un camión de repartos en Faramiñan y Julián Laguna, en el barrio Nuevo París, sobre las once de la mañana de este viernes.

De acuerdo con la denuncia, el delincuente les apuntó con un revólver. El conductor del camión dijo que le apuntó al pecho y le exigió el dinero y su celular, señala la información a la que accedió Subrayado.

El rapiñero logró hacerse de $189 mil y el celular y escapó en un auto blanco al que se subió. Se dirigió a la zona de Paso Molino. No hubo lesionados, debido a que el hombre no disparó.

tiroteo en san jose: un delincuente abatido por policias en intento de rapina; una empleada fue baleada
Seguí leyendo

Tiroteo en San José: un delincuente abatido por policías en intento de rapiña; una empleada fue baleada

La Policía tomó la denuncia y analiza, por estas horas, cámaras de seguridad de la zona para intentar ubicarlo. El caso es trabajado por Investigaciones de la Zona 4 de la Jefatura de Montevideo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

IMM comenzará a fiscalizar a partir del 15 de enero a vehículos que circulen por la senda Solo Bus
LA PAZ, CANELONES

Imputaron y enviaron a prisión a una mujer por causarle quemaduras y lesiones a su hija de 13 años
SE HACÍA PASAR POR EL ENCARGADO

Condenaron a empleado de automotora que usaba el nombre de la empresa para estafar clientes
Rambla y perinetti

Nuevo choque frontal en la curva de Punta Gorda dejó cuatro heridos, uno de ellos grave
EMPRESAS PÚBLICAS

UTE y Antel definieron aumento de tarifas para 2026 y el Poder Ejecutivo analizará los informes de las empresas

Te puede interesar

Encontraron a Milagros Sánchez, la joven que estaba desaparecida desde el 9 de diciembre
Policiales

Encontraron a Milagros Sánchez, la joven que estaba desaparecida desde el 9 de diciembre
Inumet emitió aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y altas temperaturas hasta los 38ºC
METEOROLOGÍA

Inumet emitió aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y altas temperaturas hasta los 38ºC
Dos muertes y más de 40 lesionados en siniestros de tránsito entre Nochebuena y Navidad video
Policiales

Dos muertes y más de 40 lesionados en siniestros de tránsito entre Nochebuena y Navidad

Dejá tu comentario