Delincuente armado rapiñó a empleados de un camión de repartos y fugó con $190.000

Delincuente rapiñó en Nuevo París. Foto: Subrayado. Delincuente rapiñó en Nuevo París.

Un delincuente armado rapiñó a dos empleados de un camión de repartos en Faramiñan y Julián Laguna, en el barrio Nuevo París, sobre las once de la mañana de este viernes.

De acuerdo con la denuncia, el delincuente les apuntó con un revólver. El conductor del camión dijo que le apuntó al pecho y le exigió el dinero y su celular, señala la información a la que accedió Subrayado.

El rapiñero logró hacerse de $189 mil y el celular y escapó en un auto blanco al que se subió. Se dirigió a la zona de Paso Molino. No hubo lesionados, debido a que el hombre no disparó.

La Policía tomó la denuncia y analiza, por estas horas, cámaras de seguridad de la zona para intentar ubicarlo. El caso es trabajado por Investigaciones de la Zona 4 de la Jefatura de Montevideo.

Temas de la nota delincuente

Nuevo París