Delincuente armado rapiñó a empleados de un camión de repartos y fugó con $190.000

Un delincuente armado rapiñó a dos empleados de un camión de repartos en Faramiñan y Julián Laguna, en el barrio Nuevo París, sobre las once de la mañana de este viernes.
La rapiña ocurrió en Nuevo París. El delincuente amenazó con un revólver a las víctimas y se hizo del dinero.
De acuerdo con la denuncia, el delincuente les apuntó con un revólver. El conductor del camión dijo que le apuntó al pecho y le exigió el dinero y su celular, señala la información a la que accedió Subrayado.
El rapiñero logró hacerse de $189 mil y el celular y escapó en un auto blanco al que se subió. Se dirigió a la zona de Paso Molino. No hubo lesionados, debido a que el hombre no disparó.
La Policía tomó la denuncia y analiza, por estas horas, cámaras de seguridad de la zona para intentar ubicarlo. El caso es trabajado por Investigaciones de la Zona 4 de la Jefatura de Montevideo.
