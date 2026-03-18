Una mujer de 39 años fue asesinada por su pareja en el barrio Cerro Ejido de Artigas.
Femicidio en Artigas: un hombre mató a su pareja y se entregó ante la Policía
El femicidio ocurrió en Cerro Ejido, Artigas. El hombre apuñaló y luego le efectuó un disparo de arma de fuego a la víctima. Se entregó en la Unidad de Violencia Doméstica y de Género.
El femicidio ocurrió en la noche del martes en calle 1 de ese barrio, y el asesino se entregó en la Unidad de Violencia Doméstica y de Género de la seccional 2º de Policía, informa el sitio de noticias local Clic Regional.
Silvia Moreira fue asesinada de varias puñaladas y un disparo de arma de fuego. En la casa estaban los dos hijos pequeños de la pareja, agrega este portal de noticias.
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De acuerdo a la información primaria, existían episodios de violencia doméstica pero no había denuncias ante la Policía.
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