Femicidio en Artigas: un hombre mató a su pareja y se entregó ante la Policía

Una mujer de 39 años fue asesinada por su pareja en el barrio Cerro Ejido de Artigas.

El femicidio ocurrió en la noche del martes en calle 1 de ese barrio, y el asesino se entregó en la Unidad de Violencia Doméstica y de Género de la seccional 2º de Policía, informa el sitio de noticias local Clic Regional.

Silvia Moreira fue asesinada de varias puñaladas y un disparo de arma de fuego. En la casa estaban los dos hijos pequeños de la pareja, agrega este portal de noticias.

De acuerdo a la información primaria, existían episodios de violencia doméstica pero no había denuncias ante la Policía.

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