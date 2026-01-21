Delincuente armado rapiñó $8.000 de una farmacia ubicada sobre avenida Italia

Foto: Yanina Gasañol, Subrayado. Rapiña en farmacia en zona de Malvín.

Rapiña en farmacia en zona de Malvín.

Un delincuente llegó a pie y rapiñó una farmacia ubicada en avenida Italia y Santander, en la zona de Malvín. Usó un arma para amenazar a los empleados, que no resultaron heridos.

Fuentes de la investigación dijeron a Subrayado que el rapiñero ingresó al local sobre las 12:30 horas y logró escapar con la recaudación del comercio, $8.000.

Su actuación quedó registrado en las cámaras de seguridad del local.

Seguí leyendo Delincuente apuñaló a una mujer de 61 años en Villa Española; fue visto por policías, que lo arrestaron

El hombre escapó a pie se escondió en una casa de la zona, donde trabajó la Policía.

Al lugar concurrieron policías de la Guardia Republicana y de la Zona Operacional 2.