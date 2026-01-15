Delincuente apuñaló a una mujer de 61 años en Villa Española; fue visto por policías, que lo arrestaron

Foto: Subrayado.

Efectivos de la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe) que patrullaban este miércoles en la zona de Villa Española vieron como un hombre apuñalaba a una mujer en la intersección de las calles José Irureta Goyena y Cervantes Saavedra.

Mientras el hombre hería a la mujer, los policías intervinieron y lograron detener al agresor, un hombre de 28 años que tiene varios antecedentes penales, supo Subrayado.

La mujer, de 61 años, fue trasladada al Hospital Pasteur, donde los médicos le diagnosticaron varias heridas de arma blanca en la cabeza y cortes en los brazos, pero fuera de peligro.

Mientras, el delincuente, que fue visto in fraganti, será puesto a disposición de Fiscalía.