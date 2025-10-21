RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARTIDO NACIONAL

Delgado sobre el presupuesto: "Es medio pelo, como el gobierno, en modo avión, sin mucha innovación, restrictivo"

El presidente del Directorio del Partido Nacional afirmó que "hay poco margen para trabajar" y expresó la voluntad de reasignar recursos en temas que quedaron pendientes.

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, cuestionó este martes el proyecto de ley de presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados con votos de legisladores nacionalistas.

"Es un presupuesto medio pelo, como el gobierno, en modo avión, sin mucha innovación, restrictivo, sin muchas ideas nuevas y en algunas cosas con ideas complicadas, que algunas logramos frenar en Diputados y algunas salieron, como el tema de los impuestos nuevos", afirmó.

Delgado se reunió con el presidente de la Agrupación Parlamentaria y con algunos legisladores para intercambiar información sobre la discusión parlamentaria. Afirmó que "hay poco margen para trabajar" y expresó la voluntad de reasignar recursos en temas que quedaron pendientes. Destacó las reasignaciones a UTEC, Udelar, Jutep, Poder Judicial, ANEP y Fuerzas Armadas logradas en Diputados.

"Si no involucramos en cualquier negociación y no se respeta lo acordado en Diputados corremos el riesgo que esto vaya a la Asamblea General", aseguró. "Si no logramos avanzar en algunas cosas con acuerdo del gobierno y el gobierno quiere imponer la mayoría que tiene en el Senado corremos el riesgo de que este presupuesto se tranque en la Asamblea General. No es la idea, yo creo que en esto tenemos que ser todos responsables, empezando por el gobierno", reiteró.

