Graciela Bianchi dijo en el Senado que Jorge Díaz le pidió a Álvaro Delgado que la sacara del Parlamento

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi dijo este miércoles en el Senado que el hoy prosecretario de la Presidencia Jorge Díaz le pidió, tiempo atrás, al senador Álvaro Delgado que la sacara del Parlamento.

El comentario fue durante el debate entre el Frente Amplio y la oposición por la designación de la exvicecanciller Carolina Ache como embajadora en Portugal.

Bianchi recordó en sala que desde hace años cuestiona la gestión “arbitraria y autoritaria” de Díaz al frente de la Fiscalía General de la Nación.

Y entonces agregó: “Yo ya lo dije públicamente y lo voy a decir en el Senado, el doctor Díaz le pidió al hoy presidente del Directorio Álvaro Delgado que me sacara el Parlamento. Y el senador Delgado dijo no, eso nosotros no lo hacemos. Pero yo a Álvaro Delgado le dije, entregame sin problema. Soy peor declarando sin comprometer al Partido Nacional. Soy peor, porque sé muchísimas cosas desde hace mucho tiempo, que parece que en este país no pasaron”.