RECIBÍ EL NEWSLETTER
SENADO

Graciela Bianchi dijo en el Senado que Jorge Díaz le pidió a Álvaro Delgado que la sacara del Parlamento

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi dijo esto en la sesión del Senado de este miércoles, durante el debate sobre la designación de Carolina Ache como embajadora.

Graciela-Bianchi-senado-octubre-15

El comentario fue durante el debate entre el Frente Amplio y la oposición por la designación de la exvicecanciller Carolina Ache como embajadora en Portugal.

Bianchi recordó en sala que desde hace años cuestiona la gestión “arbitraria y autoritaria” de Díaz al frente de la Fiscalía General de la Nación.

gestion estatal del antel arena: paz hablo de ahorro de usd 500.000 anuales y raffo cuestiono la cifra
Seguí leyendo

Gestión estatal del Antel Arena: Paz habló de ahorro de USD 500.000 anuales y Raffo cuestionó la cifra

Y entonces agregó: “Yo ya lo dije públicamente y lo voy a decir en el Senado, el doctor Díaz le pidió al hoy presidente del Directorio Álvaro Delgado que me sacara el Parlamento. Y el senador Delgado dijo no, eso nosotros no lo hacemos. Pero yo a Álvaro Delgado le dije, entregame sin problema. Soy peor declarando sin comprometer al Partido Nacional. Soy peor, porque sé muchísimas cosas desde hace mucho tiempo, que parece que en este país no pasaron”.

Temas de la nota

Lo más visto

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
HAY UN CONDENADO

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
asesinatos en argentina

"Todo fue por justicia" y "es un mártir": las primeras palabras públicas de Pablo Laurta tras su detención
PLANIFICÓ FUGARSE

Hallan en Salto el auto de Laurta, autor del doble femicidio de su expareja y exsuegra, y el crimen del remisero
CERRITO DE LA VICTORIA

Adolescente de 15 años está grave en CTI tras recibir un disparo accidental en la cabeza con una chumbera
TELEVISIÓN

Gran Hermano Uruguay: los detalles del programa que se estrena en 2026 por la pantalla de Canal 10

Te puede interesar

Pablo Laurta, uruguayo detenido en Argentina.
ARGENTINA

Pablo Laurta se negó a declarar sobre el homicidio del remisero Martín Palacios; será trasladado a Córdoba
En vivo: senadores debaten y votan este miércoles el proyecto de ley de eutanasia, ya aprobado en Diputados video
SIGA El DEBATE EN VIVO

En vivo: senadores debaten y votan este miércoles el proyecto de ley de eutanasia, ya aprobado en Diputados
Asesinaron de un disparo en el pecho a un hombre de 33 años en Durazno video
homicidio en durazno

Asesinaron de un disparo en el pecho a un hombre de 33 años en Durazno

Dejá tu comentario