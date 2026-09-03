Orsi se reunirá este viernes "mano a mano" con Ojeda, Mieres y Manini, y la semana que viene lo hará con Delgado

El presidente Yamandú Orsi se refirió a los encuentros "mano a mano" que mantendrá este viernes por separado con el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda; el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres; y el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

"La diferencia con la idea original es que en vez de hacer todos juntos, nos encontraremos mano a mano", afirmó al participar de la 19ª edición de la cena de gala de Endeavor Uruguay en el Centro de Eventos del Parque de Innovación del LATU.

Consultado sobre si le parecía mejor tener reuniones por separado, el mandatario aseguró que "es lo que se puede hacer". La reunión con el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, se realizará al semana que viene. "No me da la semana para hacerlo con todos", remarcó.

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Orsi aseguró que se comunicó con Delgado en la previa, pero evitó dar detalles de la conversación en torno a un supuesto malestar en filas nacionalistas por los dichos de legisladores del Frente Amplio sobre el tema Cardama con cuestionamientos al gobierno de Lacalle Pou.

Los encuentros pretenden "intercambiar sobre política internacional" con los líderes políticos en la previa al viaje a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas.