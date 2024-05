Delgado sobre dichos de Cosse "pasó un límite, que es acusar directamente" al Partido Nacional

"Ya cuando lo dice un precandidato a presidente, en este caso una precandidata, ya agarra otra dimensión. Lo quiero decir con seriedad porque me preocupa, me preocupa y me indigna, las dos cosas. Hay una candidata del Frente Amplio que pasó un limite, que es acusar directamente, no suspicacia, acusar directamente a este partido nacional de 187 años de historia, que hizo la patria y nos llena de orgullo, porque gracias a este partido hoy tenemos las instituciones que tenemos, acusar de que estaba atrás de algún tipo de campaña que no son de las más limpias en una campaña electoral" dijo Delgado.