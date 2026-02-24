Río Negro reabre debate sobre tributo declarado inconstitucional

El intendente de Río Negro , Guillermo Levratto , impulsa la creación de tributación a camiones de carga con un recurso utilizado por intendentes de otros departamentos, que en todos los casos cayeron porque la Suprema Corte de Justicia los declaró violatorios de la Constitución.

El abogado y profesor de la Universidad Católica, Diego Gamarra, dijo a Subrayado que en general estas iniciativas son presentadas como “precios” pero son “impuestos encubiertos” que no están en la facultad de un gobierno departamental.

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, también había querido impulsar lo mismo, que antes hizo Sergio Botana cuando gobernaba en Cerro Largo y que cayó por inconstitucionalidad, pero quedó en la nada.

El proyecto enviado a la Junta Departamental de Río Negro tiene un título que dice: “Precio por uso caminos públicos o vecinales departamentales” y que propone lo siguiente: “Facúltase al Ejecutivo Departamental a crear un precio por el uso de caminos públicos, vecinal departamentales, cuyo alcance, imposición, tarifa, y demás procedimientos se reglamentará, producido se destinará específicamente al mantenimiento y mejora de los mismos”.

El texto indica a los que deberían pagar este tributo: “Serán pasibles de este precio quiénes generen o transporten cargas en vehículos de porte tal, cuya circulación, genere o pueda generar deterioros o afectaciones en dichos caminos, que impidan o dificulten la correcta circulación de los vehículos de pequeño y mediano porte”.

Gamarra recordó las sentencias del máximo órgano del Poder Judicial que en todos los casos dictaminaron que las intendencias no tienen facultad para aplicar tributos de esa naturaleza porque se lo impide la Constitución.