Delgado apuntó al Frente Amplio: "No vi muchas propuestas de la oposición, ni siquiera hemos visto el programa"

Delgado apuntó al Frente Amplio. “Lo que no vi muchas propuestas sobre todo de la oposición”, dijo y agregó “ni siquiera hemos visto el programa y eso sí nos parece complejo”.

Habló de un equipo de gobierno preparado, aprobado y pronto, y de la credibilidad para generar la confianza para que la gente le dé el voto. Lamentó la ausencia del candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, en instancias de intercambio donde haya más de un presidenciable de la coalición.

Delgado participó este martes en el acto por los 120 años del fallecimiento de Aparicio Saravia y destacó el ideario del caudillo blanco en su lucha por la libertad, el sufragio universal, el respeto a las minorías y la coparticipación. “Hoy, el Partido Nacional enfrenta otro desafío”, indicó Delgado en relación a las elecciones del 27 de octubre. Aseguró que hoy en día, Saravia lucharía “por la libertad” y “no volver para atrás en los derechos que conquistamos”, y por “seguir peleando por el futuro”.

Instó a los blancos a recorrer casa por casa en todo el país para comunicar lo hecho por la actual administración y las propuestas de un eventual segundo gobierno de coalición.

Delgado también respondió a Orsi sobre sus apreciaciones respecto al régimen de Venezuela. “En realidad, distinto es Orsi. Distinto es el Frente Amplio con respecto a lo que pensamos nosotros, por lo menos en referencia a Venezuela”, sostuvo.

Mencionó la ausencia de libertad de prensa, los candidatos proscriptos y exiliados, las violaciones a los derechos humanos, los detenidos sin causa y el fraude electoral y aseguró: “no tiene dos nombres, no tiene un eufemismo, no tiene ni siquiera un apodo, es una dictadura. Así que no es un régimen distinto, es una dictadura”.