Yamandú Orsi planteó un aumento de 50% en las transferencias a la Tarjeta Uruguay Social

El presidenciable frenteamplista indicó que la idea no es solo de su fuerza política y habló del fortalecimiento del acceso a la justicia. “Es una idea que no aparece de un día para el otro y ni se nos ocurre todavía pensar en quién esté al frente hoy”, afirmó tras ser consultado sobre la eventual designación del ex fiscal de Corte, Jorge Díaz, para el cargo.