Delgado expresó que no es un tema político o por lo menos no debería serlo. Además, remarcó que afecta a todo el país, no solamente a la zona metropolitana.

“Este, es un tema nacional, que tenemos que encararlo entre todos”, afirmó. El jerarca pidió a la población un “uso responsable y moderado del agua”, principalmente a quienes viven en el área metropolitana.

Delgado sostuvo que la situación cambiaría radicalmente si se registran lluvias importantes de aquí hacia adelante.

En cuanto a la posibilidad de cortes de agua programados, Delgado dijo: “Vamos a tratar de que no se dé. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que eso no se dé”. “Obviamente, el gobierno no puede hacer llover, la gente no puede hacer llover”, agregó.