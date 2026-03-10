OPP y Congreso de Intendentes acordaron nueva edición del programa Uruguay Impulsa con 5.000 cupos

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ( OPP ) y el Congreso de Intendentes acordaron este martes una nueva edición del programa laboral Uruguay Impulsa con 5.000 cupos en todo el país, al que se accederá mediante sorteo.

El director de la OPP, Rodrigo Arim, recordó que el programa fue diseñado en 2025 a partir de la experiencia previa del proyecto de Jornales Solidarios, al que se incorporaron algunas modificaciones como pasar de 12 a más de 20 jornales, extender un mes la duración y sumarle el componente de la capacitación, a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).