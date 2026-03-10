La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Congreso de Intendentes acordaron este martes una nueva edición del programa laboral Uruguay Impulsa con 5.000 cupos en todo el país, al que se accederá mediante sorteo.
OPP y Congreso de Intendentes acordaron nueva edición del programa Uruguay Impulsa con 5.000 cupos
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto indicó que se accederá a las vacantes a través de sorteo. El programa tendrá la misma estructura que el año pasado.
El director de la OPP, Rodrigo Arim, recordó que el programa fue diseñado en 2025 a partir de la experiencia previa del proyecto de Jornales Solidarios, al que se incorporaron algunas modificaciones como pasar de 12 a más de 20 jornales, extender un mes la duración y sumarle el componente de la capacitación, a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).
El presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, destacó el beneficio del programa en el fomento del empleo.
Seguí leyendo
Sánchez planteó posibilidad de que uruguayos participen en acciones de empresas públicas; presidente de la Bolsa apoya la idea
Temas de la nota
Lo más visto
FLOR DE MAROÑAS
Denuncian que hermana y primos del adolescente asesinado por su padre siguen en contexto de violencia con su abuela
Ruta 6
Un niño de 12 años murió en un accidente de tránsito en Tacuarembó: conducía una moto
BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL
Aumentó el número de mujeres jubiladas: de 7.700 a 9.500 por año por la ley de flexibilización laboral
RECIBIERON LA PENA MÁXIMA
Condenaron por homicidio agravado a cuatro reclusos que incendiaron una celda y mataron a seis presos
OMISIONES Y FALTA DE COMUNICACIÓN
Dejá tu comentario