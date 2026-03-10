RECIBÍ EL NEWSLETTER
OPP y Congreso de Intendentes acordaron nueva edición del programa Uruguay Impulsa con 5.000 cupos

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto indicó que se accederá a las vacantes a través de sorteo. El programa tendrá la misma estructura que el año pasado.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Congreso de Intendentes acordaron este martes una nueva edición del programa laboral Uruguay Impulsa con 5.000 cupos en todo el país, al que se accederá mediante sorteo.

El director de la OPP, Rodrigo Arim, recordó que el programa fue diseñado en 2025 a partir de la experiencia previa del proyecto de Jornales Solidarios, al que se incorporaron algunas modificaciones como pasar de 12 a más de 20 jornales, extender un mes la duración y sumarle el componente de la capacitación, a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).

El presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, destacó el beneficio del programa en el fomento del empleo.

