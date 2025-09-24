Delfina tiene cinco años y precisa USD 50.000: "Necesita operarse sí o sí porque si se tapa el corazón (...) deja de funcionar"

Delfina nació con doble tracto de salida de ventrículo derecho, transposición de grandes vasos, una comunicación interventricular y una comunicación interauricular.

Camila Arias, mamá de Delfina, dijo que la enfermedad le afecta cuando realiza ejercicio ya que se agita y comienza a toser y que necesita tomar una medicación cada 12 horas.

La pequeña, de 5 años, debe ser operada en Argentina por lo que la familia necesita 50 mil dólares. "Necesita operarse sí o sí porque si se tapa el corazón se atrofian los ventrículos y deja de funcionar".

Delfina fue operada enseguida que nació porque su sangre no circulaba en el corazón ya que no tenía por dónde pasar, explicó Camila.

Posteriormente, le practicaron una segunda cirugía en Argentina ya que en Uruguay no había posibilidades; la misma fue correctiva, actualmente funciona la mitad de su corazón.

Mauricio Araújo, papá de Delfina, dijo a Subrayado que la operación es importante para su calidad de vida, para que pueda seguir creciendo y su corazón desarrollándose de la mejor manera.

Los interesados en ayudar a la niña pueden comunicarse vía Instagram @todos_condelfi y colaborar a través de cuenta BROU 110623084-00001 a nombre de Camila Arias.