PCU reclamó renuncia de prosecretario de Intendencia de Canelones por visita a portaaviones y Legnani no la aceptó

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, no le aceptó la renuncia al prosecretario general Diego Núñez, exigida por el Partido Comunista del Uruguay (PCU), tras su visita al portaaviones de Estados Unidos junto al presidente Yamandú Orsi.

Núñez no se presentó este martes a trabajar. A partir de eso, el gobierno departamental enviará un mensaje formal a Núñez a través de un telegrama colacionado, del que debe acusar recibo, y le dará un plazo de 48 horas para que se reintegre a sus tareas. Si pasado ese tiempo no vuelve a trabajar, se considerará abandono voluntario del cargo y se lo desvinculará.

Legnani decidió que de concretarse la renuncia de Núñez no ocupará el cargo de prosecretario y distribuirá sus tareas entre la prosecretearia Sandra Saffores y el secretario general, Pedro Irigoin.

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"No conocíamos que se iba a realizar la visita presidencial y tampoco que un militante de nuestro partido, que es prosecretario de la Intendencia de Canelones, integraría la comitiva. Las críticas a la presencia del presidente de la República en el portaviones también comprenden al militante del PCU que participó de la comitiva. Sin dejar de considerar la evidente diferencia de implicancias políticas y diplomáticas de una presencia y la otra", expresó el PCU en un comunicado divulgado este martes.

El Comité Ejecutivo del PCU se reunió con Núñez para escuchar sus explicaciones. En el encuentro, el jerarca canario asumió su error y puso su renuncia a disposición. Ante esto, el PCU resolvió que "se instrumente de manera inmediata".

En el comunicado, los comunistas señalan como "un error diplomático y político" la visita de Orsi al portaaviones estadounidense y apuntan a que Uruguay "debe dar señales claras" ante "políticas antiimperialistas del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump" como "el principal peligro para la paz en el mundo, y especialmente en nuestro continente".