Delcy Rodríguez se reunió con Donald Trump en Nueva York y publicó una foto sonriente con un gesto de victoria

La foto de Delcy Rodríguez con Donald Trump, en la reunión del martes en Nueva York. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos Donald Trump se reunió en Nueva York con la mandataria interna de Venezuela Delcy Rodríguez, en un encuentro al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), informaron ambos gobiernos este martes.

Es el primer encuentro entre ambos desde que a comienzos de año la entonces vicepresidenta Rodríguez asumió el poder, tras la caída y captura en Caracas de Nicolás Maduro y su esposa durante una operación militar estadounidense el 3 de enero, ordenada por Trump.

Rodríguez gobierna desde ese momento bajo las directrices de la administración Trump, y en ese marco adoptó medidas en Venezuela que abrieron la economía a inversiones de Estados Unidos, al tiempo que liberó a cientos de presos políticos y modificó leyes sobre hidrocarburos.

En esa línea, hace pocas semanas Rodríguez firmó un acuerdo que permite a Estados Unidos disponer del petróleo venezolano, algo que Trump celebró este martes ante la ONU al señalar que ahora, entre ambos países, tienen el 60% de las reservas mundiales de crudo.

Delcy Rodríguez publicó en redes sociales una foto de la reunión con Trump en la que se muestra sonriente, mientras que con la mano derecha hace en gesto con dos dedos.

En su posteo, Rodríguez calificó de “histórica” la reunión con Trump, y agregó: “Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad y otros asuntos de interés común”.

“Expresamos nuestro agradecimiento al presidente Trump y a su gobierno por el decidido apoyo brindado durante la emergencia ocasionada por los terremotos del pasado 24 de junio, así como por su respaldo al proceso de reinserción de nuestro país en los espacios multilaterales. Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo. Seguiremos impulsando una diplomacia al servicio del interés nacional, orientada a alcanzar resultados concretos y beneficios colectivos para el pueblo venezolano”, escribió Rodríguez, ex vicepresidenta del régimen chavista.

¿Transición en Venezuela?

En la reunión estuvo el secretario de Estado Marco Rubio, quien dijo que el objetivo de Estados Unidos es estabilizar la economía venezolana para luego iniciar una transición política que desemboque en elecciones libres y con garantías.

Sin embargo, Trump ha dicho recientemente que Venezuela aún “no está lista” para las elecciones que reclama la oposición liderada por María Corina Machado, que además denuncia que aún hay presos políticos en el país.

Apremiado por la guerra en Irán, que ha provocado un alza continua del precio del crudo, Trump se aseguró el suministro de hidrocarburos desde Venezuela.

"El botín pertenece a los vencedores", dijo el martes en su discurso ante la Asamblea de la ONU.

La llegada de Delcy Rodríguez a Nueva York marca la primera participación de un mandatario venezolano en la Asamblea de la ONU desde 2018.

Rodríguez se reunió el lunes con el secretario general de la ONU y con los dirigentes de tres grandes instituciones financieras internacionales.