La justicia de Francia confirma juicio al futbolista Achraf Hakimi por denuncia de violación

El Tribunal de Casación confirmó este miércoles el juicio por violación contra el futbolista internacional de Marruecos Achraf Hakimi, informó a la AFP una fuente judicial.

El futbolista del París Saint Germain, que siempre ha negado la denuncia de violación de una joven en 2023, había recurrido la decisión de llevar el caso a juicio adoptada a mediados de junio, en plena Copa del Mundo, por el Tribunal de Apelación de Versalles. La Casación era la última vía que le quedaba al futbolista nacido en Madrid para evitar ir a juicio.

Contactada por la agencia AFP, la abogada del jugador Fanny Colin no respondió a la consulta sobre su valoración de esta decisión judicial.

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Sí reaccionó, en cambio, la defensora de la joven denunciante: “Tras tres años y medio de combate judicial, después de haber sido calumniada y arrastrada por el barro por la defensa de Achraf Hakimi, mi cliente está decidida a obtener justicia, luchará hasta el final”, aseguró Rachel-Flore Pardo en un comunicado enviado a la AFP.

"Esta decisión refleja la solidez y el rigor del razonamiento del tribunal de apelación", declaró por su parte el abogado Bertrand Périer, representante de la acusación particular en el mismo comunicado.

Según el fallo del Tribunal de apelación dictado en junio, al que tuvo acceso la AFP, la joven, que entonces tenía 24 años, relató haber conocido al futbolista en enero de 2023 en la red social Instagram y haber ido a su domicilio en un taxi solicitado por el jugador, la noche del 24 de febrero de 2023.

Al día siguiente acudió a la comisaría y explicó a los agentes que el joven le había besado y tocado sin su consentimiento antes de violarla.

A continuación, habría logrado apartar al futbolista y pudo contactar con una amiga por mensaje, que fue a buscarla.

Hakimi, nacido en Madrid hace 27 años, fue imputado unos días después, el 2 de marzo.

FUENTE: AFP