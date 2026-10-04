"Definir medidas concretas de prevención y protección para los trabajadores de la salud": FUS se reúne con el Comando de Jefatura

La Federación Uruguaya de la Salud se reúne este lunes con el Comando de la Jefatura de Policía de Montevideo para definir medidas concretas de prevención y protección para los trabajadores de la salud.

En el comunicado emitido por la FUS se indica que el encuentro se da ante "la violenta rapiña sufrida por un móvil asistencial y frente a una realidad de violencia cotidiana que enfrentan los equipos de salud en domicilio, puertas de emergencia, sanatorios y ambulancias de las emergencias móviles".

Desde el sindicato entienden que estos hechos de violencia no pueden ser naturalizados ni aceptados como parte de las condiciones de trabajo.

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"No vamos a naturalizar ni aceptar la violencia como parte de nuestro trabajo. Trabajar en salud no puede significar hacerlo bajo amenaza o con miedo", señaló el gremio.

Y agregó: "Garantizar la seguridad de quienes trabajan en la salud también es una condición necesaria para garantizar una atención adecuada a toda la población".