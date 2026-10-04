RECIBÍ EL NEWSLETTER
ANTE HECHOS DE VIOLENCIA

"Definir medidas concretas de prevención y protección para los trabajadores de la salud": FUS se reúne con el Comando de Jefatura

"No vamos a naturalizar ni aceptar la violencia como parte de nuestro trabajo. Trabajar en salud no puede significar hacerlo bajo amenaza o con miedo", indicó el sindicato en un comunicado.

fus-sede-sindicato-fachada-federacion-salud

La Federación Uruguaya de la Salud se reúne este lunes con el Comando de la Jefatura de Policía de Montevideo para definir medidas concretas de prevención y protección para los trabajadores de la salud.

En el comunicado emitido por la FUS se indica que el encuentro se da ante "la violenta rapiña sufrida por un móvil asistencial y frente a una realidad de violencia cotidiana que enfrentan los equipos de salud en domicilio, puertas de emergencia, sanatorios y ambulancias de las emergencias móviles".

Desde el sindicato entienden que estos hechos de violencia no pueden ser naturalizados ni aceptados como parte de las condiciones de trabajo.

ministerio de salud publica explica como actuar frente al atragantamiento de un bebe
Seguí leyendo

Ministerio de Salud Pública explica cómo actuar frente al atragantamiento de un bebé

"No vamos a naturalizar ni aceptar la violencia como parte de nuestro trabajo. Trabajar en salud no puede significar hacerlo bajo amenaza o con miedo", señaló el gremio.

Y agregó: "Garantizar la seguridad de quienes trabajan en la salud también es una condición necesaria para garantizar una atención adecuada a toda la población".

Temas de la nota

Lo más visto

video
"LOS PUGLIA"

Mataron en Argentina a integrante de banda narco de Villa Española
TRASLADADO A CAPITÁN TULA

Menor de 16 años está grave tras recibir un disparo en la cara, en el Marconi
PROVENIENTE DE LAS BERMUDAS

Avión médico con seis personas a bordo desaparece frente a costa este de EEUU
violencia doméstica

Una mujer está grave tras resultar quemada con combustible; su hijo está detenido
INVESTIGAN MUERTE DUDOSA

Adolescentes que cazaban hallaron un cuerpo en descomposición en cañaveral de Puntas de Miguelete

Te puede interesar

Mataron en Argentina a integrante de banda narco de Villa Española video
"LOS PUGLIA"

Mataron en Argentina a integrante de banda narco de Villa Española
Adolescentes que cazaban hallaron un cuerpo en descomposición en cañaveral de Puntas de Miguelete video
INVESTIGAN MUERTE DUDOSA

Adolescentes que cazaban hallaron un cuerpo en descomposición en cañaveral de Puntas de Miguelete
Investigan homicidio: joven de 19 años murió tras ser apuñalado frente a local bailable en Mercedes video
Plaza Independencia y la Catedral

Investigan homicidio: joven de 19 años murió tras ser apuñalado frente a local bailable en Mercedes

Dejá tu comentario