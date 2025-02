Defensa de Penadés presentó escrito ante SCJ y Fiscalía denunciando "hechos ilícitos de índole sexual" en celular de Mastropierro

Robatto comentó que después de un año y cuatro meses, cualquier persona quiere saber quién lo acusa. Además, señaló

Por su parte, la abogada del profesor Sebastián Mauvezín, dijo estar muy sorprendida y que se hizo justicia al sustituir la medida cautelar más gravosa por una menos gravosa. "Me sorprende, no lo esperaba, no porque no correspondiera sino porque nos hemos dado golpes contra una realidad que no queremos en el proceso penal en varias oportunidades".

Dahiana Abracinskas aseguró que su defendido no tuvo nada que ver con la investigación paralela, "nadie lo conoce, él no conoce a nadie (...) las víctimas tienen identidad reservada, él va a estar encerrado en su casa con prohibición de comunicación. Ninguna de las víctimas declaró tenerle miedo a Sebastián Mauvezín, ni siquiera el nuevo testigo que aparece con identidad reservada. Mauvezín es el arrastre de algo que se realizó ilegalmente que, por supuesto, es absolutamente criticable que ya tiene condenados, que ya se desarticuló, entonces lo justo y lo que correspondía era por lo menos esta medida, asique estamos muy satisfechos".