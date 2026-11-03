Defensa: "La 'información de urgencia' aporta elementos técnicos de relevancia para la investigación administrativa"

El Ministerio de Defensa Nacional recibió la "información de urgencia" del Ejército Nacional sobre el incidente ocurrido durante un entrenamiento militar en la noche del jueves 29 de octubre en la ciudad de Fray Bentos, Río Negro, en el que murieron tres buzos y un cuatro debió ser trasladado al Hospital Militar en Montevideo.

"La 'información de urgencia' aporta elementos técnicos de relevancia que servirán de insumo para la investigación administrativa que llevará adelante el Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo con los plazos establecidos por la normativa", indicó la cartera en un comunicado.

La propia ministra Sandra Lazo adelantó a Subrayado haber recibido el informe del Ejército en el correr de la tarde de este martes. "La urgencia y sensibilidad del tema hace que el análisis del informe sea prioridad", afirmó la titular de Defensa Nacional. Lazo reprogramó una actividad que tenía prevista para el miércoles en el Cuartel de Dragones en Maldonado.

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"Por el momento, su contenido se mantendrá en reserva a efectos de preservar la garantía del secreto de las actuaciones de la investigación administrativa" como "el debido cuidado y respeto que impone la dolorosa circunstancia", sostuvo el Ministerio en su comunicado.

Defensa Nacional expresa su disposición a colaborar en todos los requerimientos de la Fiscalía General de la Nación en su investigación de lo ocurrido, que lleva adelante la fiscal de Fray Bentos de 1º turno, Guillermina Chouhy.