RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMUNICADO DEL MINISTERIO

Defensa: "La 'información de urgencia' aporta elementos técnicos de relevancia para la investigación administrativa"

El Ministerio recibió el reporte del Ejército Nacional sobre la muerte de tres militares durante un incidente ocurrido en un entrenamiento en el río Uruguay.

ministerio-de-defensa-nacional-edificio-artigas

El Ministerio de Defensa Nacional recibió la "información de urgencia" del Ejército Nacional sobre el incidente ocurrido durante un entrenamiento militar en la noche del jueves 29 de octubre en la ciudad de Fray Bentos, Río Negro, en el que murieron tres buzos y un cuatro debió ser trasladado al Hospital Militar en Montevideo.

"La 'información de urgencia' aporta elementos técnicos de relevancia que servirán de insumo para la investigación administrativa que llevará adelante el Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo con los plazos establecidos por la normativa", indicó la cartera en un comunicado.

La propia ministra Sandra Lazo adelantó a Subrayado haber recibido el informe del Ejército en el correr de la tarde de este martes. "La urgencia y sensibilidad del tema hace que el análisis del informe sea prioridad", afirmó la titular de Defensa Nacional. Lazo reprogramó una actividad que tenía prevista para el miércoles en el Cuartel de Dragones en Maldonado.

ministerio de defensa tras tragedia de buzos: es necesario esclarecer las circunstancias, la planificacion y autorizacion
Seguí leyendo

Ministerio de Defensa tras tragedia de buzos: "Es necesario esclarecer las circunstancias, la planificación y autorización"

"Por el momento, su contenido se mantendrá en reserva a efectos de preservar la garantía del secreto de las actuaciones de la investigación administrativa" como "el debido cuidado y respeto que impone la dolorosa circunstancia", sostuvo el Ministerio en su comunicado.

Defensa Nacional expresa su disposición a colaborar en todos los requerimientos de la Fiscalía General de la Nación en su investigación de lo ocurrido, que lleva adelante la fiscal de Fray Bentos de 1º turno, Guillermina Chouhy.

Temas de la nota

Lo más visto

Clima subtropical, así va a estar todo el verano hasta marzo, anunció Nubel Cisneros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Clima subtropical, así va a estar todo el verano hasta marzo", anunció Nubel Cisneros
homicidio de Martín Gadea

Hombre asesinado en Piedras Blancas era profesor de kickboxing: daba clases gratuitas a niños en el barrio
EN TODO EL PAÍS

Federación Rural propone plan piloto para controlar la sobrepoblación de perros; INBA no acompaña
ESTACIONAMIENTO INCENDIADO

Así quedaron los ocho ómnibus y cuatro camiones consumidos por las llamas el domingo de noche
LEANDRO GÓMEZ Y ROBERTO IBÁÑEZ

Un hombre de 31 años fue asesinado de una puñalada en el pecho en Piedras Blancas

Te puede interesar

Dos hombres están graves tras ser atacados a balazos cuando ingresaban a un gimnasio en Bella Unión
HAY UN DETENIDO Y UN ATRINCHERADO

Dos hombres están graves tras ser atacados a balazos cuando ingresaban a un gimnasio en Bella Unión
Lazo analiza informe de urgencia del Ejército sobre la muerte de tres militares en un ejercicio en el río Uruguay
MINISTRA REPROGRAMÓ ACTIVIDAD

Lazo analiza informe de urgencia del Ejército sobre la muerte de tres militares en un ejercicio en el río Uruguay
El ministro del Interior Carlos Negro y autoridades de la Policía y las Fuerzas Armadas presentan el operativo especial de seguridad para la visita del papa.
5.000 policías afectados de forma directa

Seguridad del papa: trabajo conjunto de Policía y Fuerzas Armadas con un centro unificado y cinco niveles de control

Dejá tu comentario