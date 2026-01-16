Defensa de Fernández Albín presentó recurso de habeas corpus por condiciones de reclusión y violación de derechos humanos

El narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín compareció este viernes en el Juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, luego de que su defensa presentara un recurso por las condiciones de reclusión .

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que el abogado defensor de Albín presentó un recurso de habeas corpus sosteniendo que no están dadas las condiciones de reclusión y que se violan los derechos humanos.

Fuentes allegadas al recluso piden que se termine el aislamiento. Albín se encuentra en la Unidad N°1 en la cárcel de Punta de Rieles, solo, lejos de los demás privados de libertad y puede ver a sus hijas uno hora a la semana y media hora a la semana a sus abogados.

Seguí leyendo Importante operativo policial en Ciudad Vieja: Luis Fernández Albín reclamó por condiciones de reclusión

Dicha unidad cuenta con un avanzado sistema que incluye videovigilancia, escáneres, bloqueadores de celulares, sensores de movimiento, entre otros dispositivos, además de doble cerca y dobles muros perimetrales.

En cuanto a la alimentación, sus familiares tampoco pueden llevarle comida.

Desde el Instituto Nacional de Rehabilitación aseguran que no se violan los derechos humanos y que es una persona de alto riesgo.

La audiencia que comenzó a la hora 09:30 tuvo un importante operativo policial en la zona de Ciudad Vieja.