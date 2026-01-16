RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRIMERA AUDIENCIA

Defensa de Fernández Albín presentó recurso de habeas corpus por condiciones de reclusión y violación de derechos humanos

Albín se encuentra en la Unidad N°1 en la cárcel de Punta de Rieles, solo, lejos de los demás privados de libertad y puede ver a sus hijas uno hora a la semana y media hora a la semana a sus abogados.

albín-audiencia-reclusión

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que el abogado defensor de Albín presentó un recurso de habeas corpus sosteniendo que no están dadas las condiciones de reclusión y que se violan los derechos humanos.

Fuentes allegadas al recluso piden que se termine el aislamiento. Albín se encuentra en la Unidad N°1 en la cárcel de Punta de Rieles, solo, lejos de los demás privados de libertad y puede ver a sus hijas uno hora a la semana y media hora a la semana a sus abogados.

Foto: Subrayado. Operativo policial por comparecencia de Fernández Albín en Ciudad Vieja.
Seguí leyendo

Importante operativo policial en Ciudad Vieja: Luis Fernández Albín reclamó por condiciones de reclusión

Dicha unidad cuenta con un avanzado sistema que incluye videovigilancia, escáneres, bloqueadores de celulares, sensores de movimiento, entre otros dispositivos, además de doble cerca y dobles muros perimetrales.

En cuanto a la alimentación, sus familiares tampoco pueden llevarle comida.

Desde el Instituto Nacional de Rehabilitación aseguran que no se violan los derechos humanos y que es una persona de alto riesgo.

La audiencia que comenzó a la hora 09:30 tuvo un importante operativo policial en la zona de Ciudad Vieja.

Temas de la nota

Lo más visto

video
testimonios

Primeras horas de multas en el Solo Bus: choferes de ómnibus ven cambios en avenida Italia y particulares dicen que respetan
INVESTIGACIÓN CON FISCALÍA

Aduanas desarticuló maniobras en dos comercios que ingresaban mercaderías por franquicias
CONMOCIÓN Y HOMENAJES

Fray Bentos despidió a Jessica Maciel, docente y bancaria, fallecida en el parque del cerro Pan de Azúcar
video

El juego Caída libre del Parque Rodó quedó trancado el día de la inauguración: la explicación
REUNIÓN CON EMBAJADOR DE EEUU

Orsi aseguró que comercio de Uruguay con China y Europa "no va en contraposición con lo que nos plantea Estados Unidos"

Te puede interesar

Foto de archivo.
CANELONES

Niño de cinco años murió tras caer a un pozo séptico en la tarde de este viernes en Toledo
Caja de Profesionales aprobó, en votación dividida, una partida de 131.520 pesos para los próximos directores
ROMERO Y ALZA IMPUGNARON

Caja de Profesionales aprobó, en votación dividida, una partida de 131.520 pesos para los próximos directores
Conferencia de prensa de Orsi en Presidencia.  video
CEREMONIA DESDE EL MEDIODÍA

Yamandú Orsi viaja el sábado a Asunción para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Dejá tu comentario