Defensa del Consumidor: 73 productos redujeron su precio en octubre, 108 aumentaron y 24 se mantuvieron

La Unidad de Defensa de Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el relevamiento de precios de octubre de 212 productos que corresponden a 85 artículos de la canasta, como alimentos, bebidas, limpieza del hogar, cuidado personal y frutas y verduras.

Al comparar los precios promedio de mercado de octubre con respecto a setiembre, da que 73 productos presentaron una reducción de precios, en promedio de 1,52%. La máxima rebaja fue de fue de 18,02% en el pan flauta de 215 gramos, registrada en un comercio de Canelones.

En tanto, 108 productos registraron aumentos de precios, en promedio de 2,17%. El incremento máximo fue de 40,16% en el kilo de tomate americano, constatado en un establecimiento de Maldonado. Por último, 24 productos mantuvieron su precio incambiado en la comparación de los meses.

Las mayores diferencias de precios se dieron en productos como algodón, arvejas en conserva, hamburguesas de carne, jabón de tocador y mermelada de durazno. En el caso del algodón, la oscilación fue de 27%. En tanto, las menores dispersiones de precios se registraron en: protector solar, vino tinto común tetrabrick, crema facial, azúcar blanco y yerba mate común.

El Sistema de Información de Precios al Consumidor recabó datos de los precios diarios de venta al público en 712 establecimientos comerciales, como supermercados, autoservicios y farmacias de todo el país.