La inflación sigue en poco más de 4% y lleva casi dos años y medio dentro del rango meta

El Instituto Nacional de Estadística ( INE ) publicó este miércoles la variación mensual del Índice de Precios al Consumo (IPC): 0,40%, lo que ubica el acumulado del año en 3,60%, y una inflación anualizada (los últimos 12 meses) de 4,32%.

Este guarismo se mantiene muy cerca del centro del rango meta que fijó el Banco Central para la inflación: 4,5%. El rango meta supone un techo de 6% y un piso de 3%.

Con el dato de octubre ya suman 29 meses con la inflación dentro del rango objetivo. Son casi dos años y medio con la inflación por debajo de 6%.

En mayo de 2023 estaba en 7,10% y desde entonces bajó a menos de 6%, manteniéndose así dentro del rango meta.

Incluso en este período (dos años y medio) hubo tres meses en los que la inflación anualizada bajó a menos de 4%.

La última vez que en Uruguay la inflación estuvo por encima del 10% fue hace 10 años, en noviembre de 2015: 10,04%.