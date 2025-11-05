RECIBÍ EL NEWSLETTER
DATOS DEL INE

La inflación sigue en poco más de 4% y lleva casi dos años y medio dentro del rango meta

La inflación de los últimos 12 meses se ubicó en octubre en 4,32%. Hace 29 meses que está dentro del rango meta, entre 3 y 6%; y hace 10 años que no supera el 10%.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó este miércoles la variación mensual del Índice de Precios al Consumo (IPC): 0,40%, lo que ubica el acumulado del año en 3,60%, y una inflación anualizada (los últimos 12 meses) de 4,32%.

Este guarismo se mantiene muy cerca del centro del rango meta que fijó el Banco Central para la inflación: 4,5%. El rango meta supone un techo de 6% y un piso de 3%.

Con el dato de octubre ya suman 29 meses con la inflación dentro del rango objetivo. Son casi dos años y medio con la inflación por debajo de 6%.

cosse sobre danza: ya hay una expresion de la jutep, vamos a esperar estas horas para ver que reflexiones o que actitudes se llevan adelante
Cosse sobre Danza: "Ya hay una expresión de la Jutep, vamos a esperar estas horas para ver qué reflexiones o qué actitudes se llevan adelante"

En mayo de 2023 estaba en 7,10% y desde entonces bajó a menos de 6%, manteniéndose así dentro del rango meta.

Incluso en este período (dos años y medio) hubo tres meses en los que la inflación anualizada bajó a menos de 4%.

La última vez que en Uruguay la inflación estuvo por encima del 10% fue hace 10 años, en noviembre de 2015: 10,04%.

