Defensa de "Coco" Parentini denuncia malas condiciones de reclusión y presenta recurso de habeas corpus

El abogado Sebastián Puppo, defensa del barrabrava de Peñarol Erwin "Coco" Parentini , asegura que su cliente sufre malas condiciones de reclusión en la prisión de máxima seguridad en la que cumple su condena. Por esta razón, presentó un recurso de habeas corpus .

El recluso había pasado al Penal de Libertad y, según su abogado, siete días después lo volvieron a ingresar a máxima seguridad.

El recurso que presentó el abogado tiene que ver con "el tema del aislamiento, las condiciones de reclusión. Hace más de 5 años que está ahí. Varios presos que han cometido delitos desde la cárcel estuvieron en la Unidad 25, pero unos meses, después lo mandaron otra vez para el Penal y a Parentini lo tienen ahí. Lo tienen como un trofeo. Lo llevaron al Penal de Libertad porque estaba haciendo las cosas bien y a los siete días lo volvieron para atrás otra vez", afirmó Puppo.

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"No le encontraron celular, no le encontraron cuchillos, no le encontraron armas, no le encontraron droga en la celda. Estuvieron una hora haciendo la requisa, no le encontraron absolutamente nada", sostuvo y agregó que "supuestamente lo mandaban otra vez por amenaza a Ruglio", el presidente de Peñarol.

"Es un trato cruel contra la persona", aseguró.

Está condenado como autor intelectual del homicidio del hincha tricolor Lucas Langhain -lo ordenó desde la cárcel- y el ataque a balazos contra parciales de Flamengo.

En febrero de 2024, el recluso también presentó un recurso de habeas corpus por las condiciones de reclusión.