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CONDENADO POR HOMICIDIO

Defensa de "Coco" Parentini denuncia malas condiciones de reclusión y presenta recurso de habeas corpus

El abogado del barrabrava de Peñarol dijo que lo habían llevado al Penal de Libertad y que luego de siete días volvió a la máxima seguridad, "supuestamente por amenaza a Ruglio".

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El abogado Sebastián Puppo, defensa del barrabrava de Peñarol Erwin "Coco" Parentini, asegura que su cliente sufre malas condiciones de reclusión en la prisión de máxima seguridad en la que cumple su condena. Por esta razón, presentó un recurso de habeas corpus.

El recluso había pasado al Penal de Libertad y, según su abogado, siete días después lo volvieron a ingresar a máxima seguridad.

El recurso que presentó el abogado tiene que ver con "el tema del aislamiento, las condiciones de reclusión. Hace más de 5 años que está ahí. Varios presos que han cometido delitos desde la cárcel estuvieron en la Unidad 25, pero unos meses, después lo mandaron otra vez para el Penal y a Parentini lo tienen ahí. Lo tienen como un trofeo. Lo llevaron al Penal de Libertad porque estaba haciendo las cosas bien y a los siete días lo volvieron para atrás otra vez", afirmó Puppo.

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"No le encontraron celular, no le encontraron cuchillos, no le encontraron armas, no le encontraron droga en la celda. Estuvieron una hora haciendo la requisa, no le encontraron absolutamente nada", sostuvo y agregó que "supuestamente lo mandaban otra vez por amenaza a Ruglio", el presidente de Peñarol.

"Es un trato cruel contra la persona", aseguró.

Está condenado como autor intelectual del homicidio del hincha tricolor Lucas Langhain -lo ordenó desde la cárcel- y el ataque a balazos contra parciales de Flamengo.

En febrero de 2024, el recluso también presentó un recurso de habeas corpus por las condiciones de reclusión.

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