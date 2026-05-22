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EN SEITEMBRE DE 2025

Cuatro hombres fueron condenados por el ataque a tiros a un bar que dejó un muerto y un herido grave

Un joven de 19 años murió y un hombre de 34 años resultó herido de gravedad por el tiroteo ocurrido en la noche del 9 de setiembre de 2025 en el local de Yapeyú y Ameghino en Tres Ombúes. Penas de hasta 14 años de cárcel.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado.

Cuatro hombres fueron condenados a penas de hasta 14 años de cárcel por el homicidio de un joven de 19 años asesinado a tiros en un bar de Yapeyú y Ameghino en la zona del barrio Tres Ombúes en la noche del 9 de setiembre de 2025. Un hombre de 34 años resultó herido de gravedad en el ataque a balazos.

La investigación de la Policía y de la fiscal de Homicidios de 4º turno, Andrea Naupp, logró determinar que los involucrados circulaban en un auto y al pasar frente al local dispararon contra las personas que estaban en el lugar, lo que provocó la muerte de una de las víctimas minutos después del ataque en un centro asistencial y heridas de extrema gravedad en otra.

El análisis de las cámaras de seguridad y la declaración de testigos permitió a los investigadores reconstruir lo ocurrido antes, durante y después del tiroteo. Se estableció el recorrido posterior del vehículo y se vio a los atacantes descender en varias viviendas. Asimismo, se pudo determinar que los disparos procedieron del lado derecho de auto, tanto del asiento delantero como trasero.

Foto: Subrayado. “Antes era una zona tranquila, ahora se puso peligrosa”, dice testigo.
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La investigación estableció que uno de los delincuentes había ido antes a la zona para identificar el lugar y las personas que serían el objetivo del ataque a tiros.

Dos de los implicados fue condenados como autores de dos delitos de homicidio en reiteración real, uno de ellos en grado de tentativa; en concurso formal con un delito de porte y/o tenencia de arma de fuego por reincidente y un delito de porte y/o tenencia de arma de fuego en lugares públicos, a penas de 14 y 13 años de cárcel.

Un tercero fue condenado por dos delitos de homicidio en reiteración real, uno de ellos en grado de tentativa; en concurso formal con un delito de porte y/o tenencia de arma de fuego en lugares públicos, a 12 años de prisión, mientras que el cuarto como coautor de dos delitos de homicidios en reiteración real, uno de ellos en grado de tentativa, a 9 años y 8 meses de cárcel.

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