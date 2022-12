Defensa de Berriel dijo que jerarca respondió a órdenes de Larrañaga sobre Astesiano

"Lo que me interesa aclarar es que Berriel recibió una orden directa, concreta, específica, al inicio de este gobierno, de parte del entonces ministro Jorge Larrañaga, en la cual le presenta a Alejandro Astesiano y le dice que todo lo que le pida Alejandro Astesiano, es como que le pida el propio ministro, invocando en esa conversación al presidente de la República", dijo Ojeda y agregó que "Berriel no conocía a Astesiano, se lo presenta Jorge Larrañaga, en la conversación estaba el exdirector general, Luis Calabria, que puede confirmar lo que estamos diciendo".

Berriel, que se tomó licencia en el interín de la investigación, declaró este miércoles ante Fiscalía por los chats surgidos en el celular del jefe de seguridad personal de Lacalle Pou, Alejandro Astesiano.

Ojeda también se refirió a si su cliente no observó que el pedido de información que le hizo Astesiano podría ser ilegal, en específico sobre lo que refiere a la presunta víctima de violación en una fiesta del Partido Nacional: "Si la orden del ministro es que la información se le otorgue, visto que sería para el presidente, no le corresponde a Berriel hacer valoraciones en lo que se da o no se da". En referencia al ministro Luis Alberto Heber, señaló que el mismo no cambió la orden de su antecesor, Jorge Larrañaga.

Además, dijo que Berriel no tiene por qué conocer "detalles concretos" de lo que se le solicita. "De hecho Berriel no los investiga. Apenas pide la información a la unidad que se ocupa". Y agregó: "La Policía es extremadamente vertical. Las órdenes en principio, salvo manifiestamente ilegales, no se cuestionan, porque si no, no podrían funcionar como tal".

"Evidentemente los partes policiales son reservados, todos lo sabemos. Ahora, cuando lo pide un jerarca superior, en alguna medida, es claro que el inferior o el subalterno, cumple. Si eso en algún momento reviste o no una ilegalidad, habrá que ver a quién se le debe adjudicar y a quién no", indicó Ojeda.