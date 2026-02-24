Defensa analiza si comprar patrulleras oceánicas nuevas o usadas: "Es parte de las decisiones que hay que tomar", dijo Lazo

La ministra de Defensa Sandra Lazo dijo que el gobierno analiza si comprar patrulleras oceánicas nuevas o usadas, y cómo será el proceso de compra para contar con estos buques en la Armada Nacional cuanto antes, tras la decisión del gobierno de rescindir el contrato con Cardama (España) firmado por el gobierno de Lacalle Pou.

“Ahora es tiempo de ordenarnos”, dijo Lazo este martes en rueda de prensa, y agregó: “Ordenarse para que no te pase lo mismo”.

Se refería al contrato que con Cardama y la garantía que presentó el astillero español y que para el gobierno de Orsi es falsa, e implicó un intento de estafa o fraude al Estado Uruguayo.

Consultada sobre si el gobierno comprará patrulleras oceánicas nuevas o usadas, Lazo respondió: “Es parte de las decisiones que hay que tomar, lo que no hay dudas es de que va a haber patrulleras”.

Sobre el proceso de compra, de forma directa o con licitación, la ministra respondió: “Va a haber un proceso. Los procedimientos los vamos a estudiar con Presidencia”.

El presidente Orsi dijo el lunes de tarde que el gobierno recibió al menos cinco propuestas de astilleros para vender a Uruguay patrulleras oceánicas, y agregó que en las próximas semanas espera elegir dos para avanzar con ellas.