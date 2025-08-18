Cuatro delincuentes rapiñaron a un policía en Manga: le llevaron el arma y la moto

Foto: Subrayado. Paso al Andaluz y Camino Pólux, lugar donde ocurrió la rapiña.

Cuatro delincuentes, al menos dos de ellos armados, rapiñaron a un policía de 43 años en el barrio Manga –Montevideo– a las seis de la mañana de este lunes.

Según la información policial a la que accedió Subrayado, el funcionario vestía de particular luego de haber cumplido servicio 222. Fue sorprendido por cuatro delincuentes en moto y, según relató, dos de ellos lo amenazaron con armas de fuego.

Los rapiñeros se hicieron de su arma de reglamento, una Glock de calibre 9 milímetros, y de su moto particular. El efectivo recibió un golpe en la cabeza con la empuñadura del arma.

Ocurrió en Paso al Andaluz y Camino Pólux. Los delincuentes escaparon hacia Toledo Chico, mientras que el policía –que resultó ileso– llamó al 911. Aseguró que llevaba su arma en la cintura.

