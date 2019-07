Enfermeras, nurses, médicos, amigos y familiares de la joven, oriunda de la capital sanducera, marcharon en silencio por el centro de la ciudad.

“Todas somos Amparo no más femicidios”, “Amparo no volvió a casa” y “Amparo no te olvidaremos”, decían algunos de los carteles que se pudieron leer durante la manifestación.

El presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Martín Pereira, participó de la marcha y destacó el vínculo que tenía la víctima con la comunidad.