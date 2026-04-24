Decenas de motos fueron registradas en la madrugada por la rambla de Parque Rodó: hay un detenido

Imagen de archivo.

En la madrugada de este viernes volvió a registrarse la presencia de decenas de motos en la rambla de Montevideo, esta vez en la zona de Parque Rodó.

De acuerdo a la Jefatura de Montevideo, se recibieron denuncias de vecinos a través del 911 y se concurrió al lugar, lo que conllevó a la disuasión de la aglomeración y la detención de una persona por desacato.

"Durante la madrugada de este viernes 24, el dispositivo se implementó en rambla Presidente Wilson y Julio María Sosa, (Parque Rodó) donde, según registros de cámaras de seguridad. La presencia policial permitió dispersar dicha concentración, en cumplimiento de los objetivos previstos. Durante la intervención, personal policial fue alertado por el Servicio de Emergencias 9-1-1 sobre un siniestro de tránsito ocurrido en las inmediaciones en el que una persona resultó detenida por desacato", señala el comunicado.

En el comunicado, la Jefatura asegura que trabaja en puntos estratégicos bajo el operativo Ñandubay, que comenzó el 12 de enero, con el objetivo de prevenir y disuadir estos hechos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Templario33/status/2047546639187910899&partner=&hide_thread=false URGENTE | INVASIÓN DE MOTOS EN PARQUE RODÓ

Hace rato, como a la AM, más de 100 motos se concentraron en la rambla del Parque Rodó (cerca de la estación de servicio, límite con Punta Carretas).

Ruido ensordecedor, escapes libres, willys peligrosos, muchas sin patentes y… pic.twitter.com/SxT7Lxwqpo — Gus (@Templario33) April 24, 2026

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