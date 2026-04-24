RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Decenas de motos fueron registradas en la madrugada por la rambla de Parque Rodó: hay un detenido

La Jefatura de Montevideo informó que recibió denuncias por el 911 y que se procedió al lugar, donde se disuadió la aglomeración.

Imagen de archivo.&nbsp;

Imagen de archivo. 

En la madrugada de este viernes volvió a registrarse la presencia de decenas de motos en la rambla de Montevideo, esta vez en la zona de Parque Rodó.

De acuerdo a la Jefatura de Montevideo, se recibieron denuncias de vecinos a través del 911 y se concurrió al lugar, lo que conllevó a la disuasión de la aglomeración y la detención de una persona por desacato.

"Durante la madrugada de este viernes 24, el dispositivo se implementó en rambla Presidente Wilson y Julio María Sosa, (Parque Rodó) donde, según registros de cámaras de seguridad. La presencia policial permitió dispersar dicha concentración, en cumplimiento de los objetivos previstos. Durante la intervención, personal policial fue alertado por el Servicio de Emergencias 9-1-1 sobre un siniestro de tránsito ocurrido en las inmediaciones en el que una persona resultó detenida por desacato", señala el comunicado.

Foto: Subrayado. Rambla de Montevideo.
Seguí leyendo

Hay más de 720.000 vehículos empadronados en Montevideo: crecimiento fue de 100.000 en cinco años

En el comunicado, la Jefatura asegura que trabaja en puntos estratégicos bajo el operativo Ñandubay, que comenzó el 12 de enero, con el objetivo de prevenir y disuadir estos hechos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Templario33/status/2047546639187910899&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

video
AGRESIÓN A TRABAJADOR DE UCOT

Hay paro de ómnibus de UCOT y Coetc este viernes por agresión a un trabajador
HAY PARO DE UCOT

Se bajó del auto, golpeó al chofer del ómnibus, lo desmayó y escapó por la ventana: así fue la agresión al conductor de Ucot
homicidio en montevideo

Mataron a un joven de 22 años en el Prado: dos delincuentes lo siguieron en moto y lo balearon
Lucas obes y buschental

Robaron una escultura de bronce en el Prado: hay tres detenidos y una amoladora y una camioneta incautadas
Oeste de montevideo

Cayeron dos peligrosos delincuentes que estaban requeridos por homicidio: los "Calidad", de 24 y 27 años

Te puede interesar

Mataron a un hombre de 31 años en un intento de rapiña cuando trabajaba como delivery en Carrasco Norte
HOMICIDIO

Mataron a un hombre de 31 años en un intento de rapiña cuando trabajaba como delivery en Carrasco Norte
Imputaron por femicidio y enviaron a prisión preventiva a la expareja de la mujer encontrada en un aljibe video
CANELONES

Imputaron por femicidio y enviaron a prisión preventiva a la expareja de la mujer encontrada en un aljibe
Era un buen pibe y salió de trabajar, a disfrutar y pasó lo que pasó, dijo compañero de delivery asesinado video
HOMICIDIO EN EL PRADO

"Era un buen pibe" y "salió de trabajar, a disfrutar y pasó lo que pasó", dijo compañero de delivery asesinado

Dejá tu comentario