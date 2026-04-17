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fuerte aumento

Hay más de 720.000 vehículos empadronados en Montevideo: crecimiento fue de 100.000 en cinco años

El parque vehicular pasó de 626.940 en 2021 a 727.527 en 2026. Las motos lideran el crecimiento, seguidas por autos y camionetas.

Foto: Subrayado. Rambla de Montevideo.

Foto: Subrayado. Rambla de Montevideo.

El número de vehículos empadronados en Montevideo creció de forma sostenida en los últimos cinco años y superó las 727.000 unidades, de acuerdo con información oficial de la Intendencia.

Según datos comparativos al 28 de febrero de 2026, el total asciende a 727.527, frente a los 626.940 registrados en 2021, lo que representa un incremento de 100.643 vehículos.

El mayor aumento se dio en las motos, que pasaron de 220.786 a 271.530, con 50.744 unidades más en el período. Se trata de la categoría con mayor crecimiento en términos absolutos.

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Los autos y camionetas también registraron una suba importante: aumentaron en 46.248 unidades, al pasar de 375.012 a 421.260.

En menor medida crecieron los camiones, que sumaron 2.431 unidades (de 17.126 a 19.557), y las zorras y remolques, con un incremento de 1.192 (de 13.977 a 15.169).

La única categoría que mostró una caída fue “otros”, que pasó de 39 a 11 vehículos.

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