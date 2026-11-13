De Rincón de Tranqueras a conocer el mar: "Cuando nos sacaron la venda, vi todo lo que había soñado"

Un grupo de estudiantes de la Facultad de Comunicación transformaron una entrega final en un cortometraje multimencionado en un festival internacional de cine y varios sueños escolares: "Ver el mar".

"Trata sobre niños de una escuela rural de Tacuarembó, que conocen el mar por primera vez, que viajaron el año pasado. Es una actividad que realiza el Colegio Santa Elena cada año y tuvimos la oportunidad de poder grabar el año pasado", explicó Victoria de Souza, que trabajó en dirección y producción del corto.

Al documental, ahora, lo llevan por escuelas de todo el país para intercambiar realidades con otros escolares.

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"Más allá de una distancia geográfica, a veces hay cosas que son por distancia socioeconómicas y culturales. Así que es un poco de lo que habla el corto y que nosotros ponemos una dedicatoria que dice que para todos aquellos que fueron y son niños en búsqueda de su propio mar, que es un sueño, que desde donde estés puedas llegar a alcanzarlo, como puede ser ver el mar o tener otra posibilidad", contó Victoria.

"Nos pasaba hace poco en una escuela que nos decían que hagamos de ellos conociendo el campo, porque no lo conocían. Es esta mezcla de realidades que también está bueno ver. Después, en el interior, de gurises o gente grande que nos decían 'yo pasé por esa experiencia o me veo en lo que es la escuela rural o esto de conocer algo nuevo, abrir un poco de ese horizonte", añadió.

La grabación del cortometraje se realizó en noviembre del año pasado; pasó por varias etapas y una mezcla de sensaciones

"En una primera instancia lo que hicimos fue grabar en la escuela toda la jornada. Clases, recreo, todo eso. Después, en el viaje, no pudimos grabar en el bondi porque había estudiantes de otras escuelas, por lo que por derechos no podíamos grabar, entonces les dimos una Go Pro, que se le ocurrió a Victoria, que era un tema cuestionable si va a funcionar o no va a funcionar, porque es como romper la cuarta pared. Era cambiar un poco la narrativa, pero funcionó muy bien, pudimos ver otra faseta de ellos, interactuando entre ellos solos, y después, el final, cuando llegan al mar con los ojos vendados, y descubren el mar por primera vez, que es algo muy emocionante", relató Luis Ramírez, montajista.

En el marco de la Semana del Cine Uruguayo, "Ver el mar" estará el 23 y 26 de noviembre en la Facultad de Información y Comunicación de 19 a 21 horas.

La protagonista del cortometraje es Lucía, una escolar de la zona rural de Tacuarembó que cumplió su sueño de conocer el mar.

Son 399 kilómetros de distancia y 5 horas de ómnibus lo que separan a Rincón de Tranqueras con Montevideo; lo que para muchos es normalidad para otros es único. Sentir, vivir, disfrutar y emocionarse al cumplir un sueño, el de pisar la arena y ver el mar.

"Lloré, porque literalmente fue una mezcla de emociones en el momento de ver el mar, porque yo siempre había soñado conocer el mar. Pero verlo en persona fue algo mágico", contó la niña.

"Cuando llegamos, estábamos sentados y empecé a tocar la arena porque sentía como que estábamos ahí. Cuando nos sacaron la venda, vi todo lo que había soñado", expresó. "Fue un momento muy mágico", agregó.

Hoy tiene 13 años y está en el liceo, pero el año pasado estando en 6º de escuela tuvo la oportunidad de conocer el mar y comprobar lo que su papá muchas veces le contó

"Hace dos años, más o menos, mi padre, antes de que falleciera, me contaba cómo era el mar, porque yo nunca había ido, y siempre me contaba que era un lugar grande, que había muchos peses, y cuando lo vi fue justamente lo que me había dicho, solo lo que no vi fueron los peses. Pero lo otro sí, vi todo", compartió con Subrayado.

El viaje hacia el mar se hizo largo, deseado y cada uno lo vivió a su manera.

"Yo decía que era un lugar mágico porque dicen que ahí los sueños se cumplen. Siempre creí eso. Mi padre siempre me lo contaba", expresó.

Conocieron Montevideo, la costa de Canelones, Piriápolis y Punta del Este, aunque les faltó Rocha y poder bañarse en la playa.

"Era un día frío y no estaba permitido bañarse. Tocábamos el agua con las manos nomás", contó.

Lucía vive con su mamá y su abuela en Rincón de Tranqueras. No tiene wifi. Estudia y colabora en el trabajo de campo. Ser la protagonista de "Ver el mar" la ilusiona con volver a la actuación o todo relacionado con el arte.

"Me gustaría ser actriz o hacer películas o algo así como audiovisual. Me gustaría ser cantante también", dijo.