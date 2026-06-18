De la mano de Luis Díaz, Colombia debutó en el Mundial 2026 con victoria sobre Uzbekistán. Foto: AFP

Colombia venció el miércoles 3-1 a Uzbekistán en su debut en el Mundial 2026, frente a miles de hinchas que colmaron el estadio Azteca en Ciudad de México, en el partido que cerró la primera fecha del torneo.

Daniel Muñoz, Luiz Díaz y Jáminton Campaz anotaron por los cafeteros. Abbosbek Fayzullayev puso el empate temporal para los asiáticos.

Muñoz marcó su primer gol mundialista en el minuto 41. El lateral entró sorpresivamente al área y remató con la punta del botón un centro de Luis Díaz, cara a cara con el portero Utkir Yusupov.

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El estelar delantero del Bayern Munich anotó el segundo a los 65', cinco minutos después de que el mediocampista Fayzullayev igualara para Uzbekistán, debutante en Mundiales.

"¡Olé... olé, olé, olé... Lucho, Lucho!", retumbó en el Azteca, donde los cafeteros fueron locales.

La mayoría del lleno absoluto de 80.824 espectadores vistió la tradicional camiseta amarilla de la selección Colombia.

El tanto opacó la celebración del gol de cabeza de Fayzullayev. Le quedó servido tras un lindo remate de Eldor Shomurodov, fallidamente defendido por Camilo Vargas.

Uzbekistán lució en general poco, con pelotazos largos a la nada y un juego muy defensivo, y agresivo hacia el final del compromiso.

El tercer gol llegó en el descuento, a segundos del pitazo final. Un cabezazo certero de Jáminton Campaz a un centro de Cucho Hernández.

La victoria coloca a Colombia al frente del Grupo K, tras el sorpresivo empate 1-1, más temprano, entre Portugal y RD Congo.

Los Leopardos africanos serán su próximo rival, el 23 de junio en Guadalajara. Ese mismo día, los uzbekos se encaran al equipo de Cristiano Ronaldo.