Nubel Cisneros prevé tiempo inestable, con ascenso de temperatura hacia la tarde. El viernes desmejora y vuelven las lluvias y tormentas.
Sigue frío, húmedo y con nieblas; el viernes de noche vuelven las lluvias y tormentas
Nubel Cisneros prevé tiempo inestable, con ascenso de temperatura hacia la tarde. El viernes desmejora y vuelven las lluvias y tormentas. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta muy fría a fría, con nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente templado y cielo ligeramente nublado, continuando fresco y húmedo en la noche.
El viernes se espera un inicio de jornada fresca a templada con gradual aumento de nubosidad y humedad. En la tarde se mantendrá el tiempo templado a cálido con abundante nubosidad, desmejorando hacia la noche por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias aisladas.
Frío, con lluvias y mucha humedad, así continúa la semana de acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros
El sábado tendremos una mañana húmeda e inestable con pasaje de mucha nubosidad acompañada de tormentas y lluvias aisladas, mejorando hacia el mediodía por el suroeste con descenso de temperatura. En la tarde se mantendrá fresco a templado con cielo parcialmente nublado, persistiendo algunas lluvias en las primeras horas sobre las fronteras norte y noreste.
Jueves 30
Zona Norte: máxima 22º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 19º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 14º
Viernes 31
Zona Norte: máxima 29º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 14º
Sábado 1 de agosto
Zona Norte: máxima 20º y mínima 10º
Zona Sur: máxima 18º y mínima 10º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 10º
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