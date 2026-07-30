Sigue frío, húmedo y con nieblas; el viernes de noche vuelven las lluvias y tormentas

Frío, con nieblas, lluvias y tormentas.

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable, con ascenso de temperatura hacia la tarde. El viernes desmejora y vuelven las lluvias y tormentas.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta muy fría a fría, con nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente templado y cielo ligeramente nublado, continuando fresco y húmedo en la noche.

El viernes se espera un inicio de jornada fresca a templada con gradual aumento de nubosidad y humedad. En la tarde se mantendrá el tiempo templado a cálido con abundante nubosidad, desmejorando hacia la noche por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias aisladas.

El sábado tendremos una mañana húmeda e inestable con pasaje de mucha nubosidad acompañada de tormentas y lluvias aisladas, mejorando hacia el mediodía por el suroeste con descenso de temperatura. En la tarde se mantendrá fresco a templado con cielo parcialmente nublado, persistiendo algunas lluvias en las primeras horas sobre las fronteras norte y noreste. Jueves 30 Zona Norte: máxima 22º y mínima 14º Zona Sur: máxima 19º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 14º Viernes 31 Zona Norte: máxima 29º y mínima 16º Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 14º Sábado 1 de agosto Zona Norte: máxima 20º y mínima 10º Zona Sur: máxima 18º y mínima 10º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 10º