De frío a cálido en la tarde, con temperaturas por encima de los 20º; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé días agradables, sin lluvias y con temperatura en ascenso que supera los 20º en el sur y llega a 27º en el norte.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta con tiempo frío, con algunas heladas agrometeorológicas en el noreste y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con nubosidad dispersa, permaneciendo temperaturas frías en la noche.

El miércoles comienza frío y húmedo nuevamente con formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado y vientos suaves a moderados del sector norte.

El jueves tendremos una mañana fría a fresca con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con buena presencia de Sol, manteniendo temperaturas frescas en la noche con alto índice de humedad. Martes 26 Zona Norte: máxima 23º y mínima 8º Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º Miércoles 27 Zona Norte: máxima 25º y mínima 9º Zona Sur: máxima 23º y mínima 9º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 10º Jueves 28 Zona Norte: máxima 27º y mínima 14º Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 14º

