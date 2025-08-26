RECIBÍ EL NEWSLETTER
el informe de Nubel Cisneros

De frío a cálido en la tarde, con temperaturas por encima de los 20º; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé días agradables, sin lluvias y con temperatura en ascenso que supera los 20º en el sur y llega a 27º en el norte.

SOLEADO-tiempo-nubel-cisneros-sin-nubes-pronostico

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta con tiempo frío, con algunas heladas agrometeorológicas en el noreste y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con nubosidad dispersa, permaneciendo temperaturas frías en la noche.

El miércoles comienza frío y húmedo nuevamente con formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado y vientos suaves a moderados del sector norte.

jueves con ascenso de temperatura y viernes otra vez con lluvias; el informe de nubel cisneros
Seguí leyendo

Jueves con ascenso de temperatura y viernes otra vez con lluvias; el informe de Nubel Cisneros

El jueves tendremos una mañana fría a fresca con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con buena presencia de Sol, manteniendo temperaturas frescas en la noche con alto índice de humedad.

Martes 26

Zona Norte: máxima 23º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º

Miércoles 27

Zona Norte: máxima 25º y mínima 9º

Zona Sur: máxima 23º y mínima 9º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 10º

Jueves 28

Zona Norte: máxima 27º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 14º

Temas de la nota

Lo más visto

Veranillo con temperaturas en ascenso hasta el viernes, luego vendrá el temporal de Santa Rosa
EL PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Veranillo con temperaturas en ascenso hasta el viernes, luego vendrá el temporal de Santa Rosa
EXPEDICIÓN INÉDITA URUGUAY SUB200

Cangrejo ermitaño, tiburón lija, rayas y ofiuros; las primeras especies vistas en la expedición científica al fondo del mar uruguayo
ORTICOCHEA Y GARZÓN

Accidente laboral fatal: un hombre que operaba una máquina murió luego de que un muro le cayera encima
PEDIDO DE COLABORACIÓN

Compañeros de policía que se suicidó realizan campaña para recaudar fondos para las hijas de 3 y 12 años
DURAZNO

Joven de 26 años murió por quemaduras: un auto se incendió cuando le sacaba combustible

Te puede interesar

Orsi y Cosse con el directivo de Google que visita Uruguay. Foto: Presidencia.
REUNIÓN EN TORRE EJECUTIVA

Orsi y Cosse se reunieron con directivo de Google, que presentó avances del proyecto y planes de ciberseguridad
Foto cedida a Subrayado. Escena del suicidio en Pocitos.
dispuso la justicia

Hijas de la policía que se suicidó en Pocitos quedaron a cargo de su tía de 20 años
Paro nacional del Sunca por muerte de trabajador en la construcción: Es una situación de emergencia video
ESTE MIÉRCOLES

Paro nacional del Sunca por muerte de trabajador en la construcción: "Es una situación de emergencia"

Dejá tu comentario