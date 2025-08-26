Nubel Cisneros prevé días agradables, sin lluvias y con temperatura en ascenso que supera los 20º en el sur y llega a 27º en el norte.
De frío a cálido en la tarde, con temperaturas por encima de los 20º; el informe de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé días agradables, sin lluvias y con temperatura en ascenso que supera los 20º en el sur y llega a 27º en el norte.
De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta con tiempo frío, con algunas heladas agrometeorológicas en el noreste y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado con nubosidad dispersa, permaneciendo temperaturas frías en la noche.
El miércoles comienza frío y húmedo nuevamente con formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado y vientos suaves a moderados del sector norte.
Jueves con ascenso de temperatura y viernes otra vez con lluvias; el informe de Nubel Cisneros
El jueves tendremos una mañana fría a fresca con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con buena presencia de Sol, manteniendo temperaturas frescas en la noche con alto índice de humedad.
Martes 26
Zona Norte: máxima 23º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º
Miércoles 27
Zona Norte: máxima 25º y mínima 9º
Zona Sur: máxima 23º y mínima 9º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 10º
Jueves 28
Zona Norte: máxima 27º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 14º
Dejá tu comentario