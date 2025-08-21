Nubel Cisneros prevé un jueves con ascenso de temperatura, especialmente en el norte, pero el viernes vuelven las lluvias y ocasionales tormentas, y el sábado otra vez muy frío.
Jueves con ascenso de temperatura y viernes otra vez con lluvias; el informe de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé un jueves con ascenso de temperatura, especialmente en el norte, pero el viernes vuelven las lluvias y ocasionales tormentas, y el sábado otra vez muy frío.
De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta con tiempo frío, con restos de nubosidad en las fronteras noreste y este, observándose algunas neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde se mantendrá el tiempo templado en el sur y este y ligeramente cálido en el norte con gradual aumento de nubosidad y humedad.
El viernes tendremos una mañana fresca y húmeda con mucha nubosidad desmejorando con tormentas y lluvias. La tarde continuará húmeda e inestable con abundante nubosidad persistiendo lluvias y tormentas, mejorando hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura.
Frío de mañana, con ascenso de temperatura de tarde y otra vez frío en la noche
El sábado se espera una mañana fría con restos de nubosidad en las fronteras noreste y este. En la tarde seguirá el tiempo frío a fresco con buena presencia de Sol, observándose marcado descenso de temperatura en la noche.
Jueves 21
Zona Norte: máxima 24º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 18º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 14º
Viernes 22
Zona Norte: máxima 24º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 19º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 9º
Sábado 22
Zona Norte: máxima 16º y mínima 0º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 0º
Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 4º
