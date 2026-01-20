De fresco a cálido y sin lluvias, así continúa la semana según el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé una semana con tiempo estable, que va de fresco en la mañana a cálido en la tarde. Noches frescas. Sin lluvias.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta templada con cielo ligeramente nublado, observándose neblinas aisladas en la zona norte. La tarde seguirá cálida a calurosa con importantes periodos de Sol, manteniéndose templado en la noche.

El miércoles comienza templado con cielo ligeramente nublado aun con algunas neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo despejado, manteniendo temperaturas templadas en la noche.

El jueves tendremos una mañana templada a cálida con cielo despejado, observándose algunas neblinas aisladas. La tarde seguirá calurosa con cielo despejado a ligeramente nublado, en tanto la noche continuara templada. Martes 20 Zona Norte: máxima 36º y mínima 18º Zona Sur: máxima 34º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 31º y mínima 20º Miércoles 21 Zona Norte: máxima 38º y mínima 18º Zona Sur: máxima 35º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 32º y mínima 20º Jueves 22 Zona Norte: máxima 38º y mínima 18º Zona Sur: máxima 36º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 33º y mínima 20º

