Nubel Cisneros prevé tiempo estable en todo el país durante las próximas horas, salvo en el norte y parte del litoral. La temperatura sube de tarde con máximas que superan los 30º.
De fresco a cálido y caluroso de tarde, con temperaturas máximas de 30º y más, según Nubel Cisneros
El meteorólogo de Subrayado Nubel Cisneros prevé tiempo estable en todo el país, salvo el norte y parte del litoral. La temperatura sube de tarde con máximas que superan los 30º. Mirá el detalle día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fresca a templada con mucha nubosidad, lo que en las primeras horas mantendrá inestable las zonas fronterizas del norte y el litoral. La tarde seguirá de cálida a calurosa con cielo nublado a parcialmente nublado, manteniendo temperaturas agradables en la noche.
El miércoles comienza fresco con cielo ligeramente nublado, algunas neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con buena presencia de Sol, manteniendo temperaturas agradables en la noche.
Tiempo estable, caluroso y soleado hasta nuevo aviso, de acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros
El jueves se espera un inicio de jornada fresca a templada con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo escasamente nublado, con temperaturas agradables en la noche.
Martes 24
Zona Norte: máxima 35º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 31º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 16º
Miércoles 25
Zona Norte: máxima 35º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 31º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 27º y mínima 15º
Jueves 26
Zona Norte: máxima 35º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 31º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 17º
Dejá tu comentario