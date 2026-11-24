Nubel Cisneros prevé tiempo estable en todo el país durante las próximas horas, salvo en el norte y parte del litoral. La temperatura sube de tarde con máximas que superan los 30º.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fresca a templada con mucha nubosidad, lo que en las primeras horas mantendrá inestable las zonas fronterizas del norte y el litoral. La tarde seguirá de cálida a calurosa con cielo nublado a parcialmente nublado, manteniendo temperaturas agradables en la noche.

El miércoles comienza fresco con cielo ligeramente nublado, algunas neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con buena presencia de Sol, manteniendo temperaturas agradables en la noche.

El jueves se espera un inicio de jornada fresca a templada con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo escasamente nublado, con temperaturas agradables en la noche. Martes 24 Zona Norte: máxima 35º y mínima 14º Zona Sur: máxima 31º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 16º Miércoles 25 Zona Norte: máxima 35º y mínima 12º Zona Sur: máxima 31º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 27º y mínima 15º Jueves 26 Zona Norte: máxima 35º y mínima 12º Zona Sur: máxima 31º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 17º

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