RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Primavera inestable: próximas horas con tiempo que va de frío a cálido y lluvias o lloviznas aisladas

Nubel Cisneros prevé un inicio de semana con tiempo que va de frío en la mañana a cálido en la tarde, con lluvias o lloviznas aisladas, en algunas zonas del país.

nublado-lluvias-y-tormentas-tormenta-camara

Nubel Cisneros prevé un inicio de semana con tiempo que va de frío en la mañana a cálido en la tarde, con lluvias o lloviznas aisladas, en algunas zonas del país.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes comienza fría con cielo nublado, inestabilizándose la zona norte, con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde continuará el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado, permaneciendo inestable la zona norte.

El martes la mañana se presentará fresca con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas sureste y este. En la tarde continuará el tiempo templado en el sur y este y cálido en el norte, con nubosidad dispersa.

siguen los dias primaverales, con temperatura maxima por arriba de 20°
Seguí leyendo

Siguen los días primaverales, con temperatura máxima por arriba de 20°

El miércoles tendremos un inicio de jornada fría con algunas nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde continuará estable con ambiente templado a cálido y cielo parcialmente nublado.

Lunes 15

Zona Norte: máxima 26º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 14º

Martes 16

Zona Norte: máxima 26º y mínima 10º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 10º

Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 12º

Miércoles 17

Zona Norte: máxima 28º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 14º

Temas de la nota

Lo más visto

Ministerio del Interior
CERRO LARGO

Motociclista que intentó girar en U, fue embestido por una camioneta en ruta 8 y murió en el lugar
SANTANDER Y RAMBLA EUSKAL ERRIA

Doble homicidio en Malvín Norte: dos hombres fueron asesinados y un menor está grave
FLORIDA

"Hacete cargo Suprema Corte": hombre que subió a torre de 40 metros en reclamo de tenencia de su hijo, recibió llamada de Orsi
MALDONADO-CANELONES

Policía busca a dos delincuentes requeridos por el homicidio de Playa Verde; sospechoso quedó en libertad
SE DEFINE ESTE LUNES

Besozzi puede sufrir suspensión de la ciudadanía y quedar impedido de ejercer como intendente de Soriano

Te puede interesar

Dos accidentes fatales el domingo de noche en Canelones. Foto: Policía Caminera.
CANELONES

Cuatro fallecidos en dos accidentes de tránsito, uno en la Interbalnearia y otro en ruta 12
Primavera inestable: próximas horas con tiempo que va de frío a cálido y lluvias o lloviznas aisladas
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Primavera inestable: próximas horas con tiempo que va de frío a cálido y lluvias o lloviznas aisladas
Policía busca a dos delincuentes requeridos por el homicidio de Playa Verde; sospechoso quedó en libertad
MALDONADO-CANELONES

Policía busca a dos delincuentes requeridos por el homicidio de Playa Verde; sospechoso quedó en libertad

Dejá tu comentario