Nubel Cisneros prevé un inicio de semana con tiempo que va de frío en la mañana a cálido en la tarde, con lluvias o lloviznas aisladas, en algunas zonas del país.
Primavera inestable: próximas horas con tiempo que va de frío a cálido y lluvias o lloviznas aisladas
De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes comienza fría con cielo nublado, inestabilizándose la zona norte, con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde continuará el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado, permaneciendo inestable la zona norte.
El martes la mañana se presentará fresca con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas sureste y este. En la tarde continuará el tiempo templado en el sur y este y cálido en el norte, con nubosidad dispersa.
Siguen los días primaverales, con temperatura máxima por arriba de 20°
El miércoles tendremos un inicio de jornada fría con algunas nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde continuará estable con ambiente templado a cálido y cielo parcialmente nublado.
Lunes 15
Zona Norte: máxima 26º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 24º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 14º
Martes 16
Zona Norte: máxima 26º y mínima 10º
Zona Sur: máxima 24º y mínima 10º
Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 12º
Miércoles 17
Zona Norte: máxima 28º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 14º
