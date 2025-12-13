RECIBÍ EL NEWSLETTER
MTSS acordó con magistrados una mesa de trabajo en 2026, para discutir condiciones laborales y salariales

"El presupuesto ya no lo vamos a mejorar porque ya se votó, pero los reclamos están pendientes", dijo la jueza Mainard, presidenta de la Asociación de Magistrados.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) acordó con los magistrados establecer una mesa de trabajo desde el 10 de marzo de 2026.

María Helena Mainard, presidenta de la Asociación de Magistrados, se reunió este viernes con la directora de Trabajo, Marcela Barrios.

En las últimas semanas hubo diversas medidas de los trabajadores por reclamos de presupuesto y carrera funcional. En los próximos días se definirá en Asamblea cómo continúan luego de lo firmado con Barrios.

"El presupuesto ya no lo vamos a mejorar porque ya se votó, pero los reclamos están pendientes. Por ejemplo, el tema del 6,08 %, el tema de la actualización de la partida de perfeccionamiento académico, el tema de condiciones laborales", detalló Mainard entre los temas pendientes.

"Lo tomamos como un compromiso por parte del Estado", sostuvo sobre la mesa de trabajo.

