Daniel Radío reconoció que, tras la pandemia, aumentó el consumo de drogas sintéticas

En ese sentido Radío explicó que "las drogas sintéticas se utilizan básicamente en las fiestas y como en la pandemia prácticamente no hubo actividades de este tipo, el uso se había reducido". "Cuando termina la pandemia y vuelven las fiestas electrónicas y se vuelven a usar. Ahí tenemos muchos problemas: uno es que las pastillas que se consumen no necesariamente son lo que dicen ser", agregó.

Para Radío "muchas veces la gente no sabe lo que está consumiendo". El titular de la Secretaría Nacional de Drogas se refirió a la investigación por el fallecimiento de una persona en una fiesta durante el fin de semana pasado. "El caso último (de la persona fallecida) el contenido de la pastilla no era el MDNA sino que era otra sustancia (MDA) y a veces la gente consume sustancias creyendo que es otra y no toma las precauciones que cree tomar y es muy grave", alertó.