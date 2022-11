Un muerto por pastillas con logo de EA Sports y la advertencia de la Junta de Drogas

“Esa droga se utilizó y se utiliza en otras fiestas electrónicas donde hubo, en otros países, gente fallecida. No es producida en Uruguay, lo que me confirmaban es que viene de otros países, quizás de Europa, no está confirmado”, agregó González este sábado.

“El camino de la droga es un camino de ida, muy complejo, y en el medio está la muerte. Algo que uno va a tomar para pasar una buena noche termina con una persona muerta y una familia con un profundo dolor”, comentó el jerarca del Ministerio del Interior.

“Hay que tener muchísimo cuidado, hay una cantidad de pastillas en la vuelta que tienen componentes que nos puede producir la muerte. La alerta de la Junta hay que tomarla en serio”, finalizó González.

La fiscal Silvia Porteiro tomó el caso del joven fallecido y espera el examen toxicológico del forense para determinar la causa de la muerte.

ADVERTENCIA

La Junta de Drogas alerta que se registraron “graves intoxicaciones” en Uruguay “por el consumo de comprimidos con logo EA Sports”.

“Advertimos e instamos a evitar el consumo de este comprimido y reforzar la atención respecto a síntomas y manifestaciones que expresen personas que se encuentren bajo los efectos de este tipo de sustancias”, agrega el comunicado oficial.

“Ante el reporte de intoxicaciones graves ocurridas recientemente por el consumo de drogas sintéticas como el comprimido de forma octogonal, de color celeste con una capa inferior blanca, identificada con el logo EA Sport, y mientras se investiga y analiza la composición y detalles del mismo, advertimos e instamos a evitar su consumo y reforzar la atención respecto a síntomas y manifestaciones que expresen personas que se encuentren bajo los efectos de este tipo de sustancias”, dice la Junta de Drogas.

“Los estudios realizados hasta el momento por el Instituto Técnico Forense (ITF) indican que los comprimidos EA Sport contienen MDA y no MDMA (Éxtasis). Se aconseja no consumir estos comprimidos ya que en nuestro país han generado importantes dificultades de salud a varias personas usuarias”, alerta el comunicado.

“En caso de tomar la decisión de consumir la pastilla EA Sport, realizarlo con suma precaución, sin volver a dosificar y evitar la combinación con otras sustancias. Ante cualquier malestar, indicio de intoxicación o disconfort consultar en un servicio de salud a la brevedad posible”, recomienda la Junta, y agrega otra advertencia: “la presencia en el hogar de drogas de abuso implica el riesgo de exposición ambiental e intoxicación grave de lactantes y niños pequeños”.

El Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) recibe consultas de este tipo las 24 horas del día al teléfono 1722.