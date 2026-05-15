Más de 30 aves nativas que iban a ser comercializadas de forma ilegal fueron rescatadas y liberadas en Lavalleja

Aves nativas incautadas. Fotos: Ministerio del Interior.

La Brigada de Seguridad Rural de Lavalleja rescató 32 aves nativas que estaban en cautiverio y las liberó.

Las aves estaban acopiadas en una casa de la ciudad de Minas, para ser comercializadas. Estas fueron evaluadas sanitariamente y luego liberadas en montes nativos.

"La investigación permitió establecer la identidad del propietario del lugar así como las posibles vías de comercialización de los ejemplares, lo que motivó la puesta en conocimiento a Fiscalía de 2do turno frente a la posibilidad de estar ante un presunto hecho delictivo relacionado con una organización dedicada al tráfico ilegal, local e internacional, de aves nativas", informó el Ministerio del Interior.

Además de las aves, fueron incautados 20 tramperos y 20 jaulas, que las autoridades destruyeron en el vertedero municipal.

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