Daniel Martínez dijo que se siente identificado con Orsi y contó por qué decide acompañarlo

"Las ideas importan, pero también las personas. Escuchar, la cercanía, la humildad... yo me siento identificado con el ser humano al que conocí. Lo veo una persona con oídos, sentido común, que trata igual al obrero que al dueño de la... y eso es lo que en mi vida reivindiqué", señaló Martínez sobre Orsi.

En estos dos años en que se alejó de la política activa, contó Martínez, estuvo haciendo "militancia social en los barrios, ayudando a la gente".

Dijo que está "tratando de aportar, no desde el encono, no desde el odio".

Valoró el "afecto" y la "cercanía", que "es lo que uno viene a buscar", dijo, en Cerro Largo.

"Mucha gente cree que a política es ese mundo de conflicto, de envidia. Algunos creemos que la política es la cercanía, es hablar con al gente, con el que está de acuerdo, con el que no, conocer la realidades, el mundo real. Porque, si no, ¿para que estas en política? Pa' la personal? Algunos entendemos que eso no da", dijo.