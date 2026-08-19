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EN LA SALA EDUARDO FABINI

Daniel Drexler se presenta en octubre en el Sodre, en el marco de los 150 años de la Facultad de Medicina

Lo recaudado en el concierto será destinado para la restauración del edificio de la Facultad de Medicina en general Flores.

DANIEL-DREXLER-CONCIERTO

El músico uruguayo Daniel Drexler presenta un nuevo concierto el 21 de octubre, en la sala Eduardo Fabini del Sodre, a las 21 horas. Las entradas están en venta en Tickantel.

Enmarcado el concierto en los 150 años de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, lo recaudado se destinará para la restauración del edificio de general Flores. El músico egresó de esta Facultad en 1997.

Para el músico es un momento especial, ya que presenta nuevo concierto y nueva banda, dando paso a “una nueva etapa en la trayectoria artística de Daniel”.

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A nivel musical, interpretarán canciones clásicas de su repertorio y anticipará otras del álbum que está en estudio.

Las entradas van de 700 a 1200 pesos.

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