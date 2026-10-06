Construyó una cruz de 3 metros y 300 kilos que será bendecida por el papa e instalada en la Gruta de Lourdes

Mario Pérez es propietario de una empresa metalúrgica y construyó una cruz que será instalada en la Gruta de Lourdes. Hace 60 años que va a la Gruta y asegura que María le ha dado muchos días de felicidad.

Mario es el mismo que supervisó la cruz que está instalada en Tres Cruces, que data de la venida del papa Juan Pablo II, en 1987.

"Fue idea mía construir mi propia cruz para la Iglesia Católica de la Virgen de Lourdes. Esta cruz está construida en chapa de espesor un octavo (...) tiene una altura de 3 metros y los brazos extendidos más la parte del centro miden 1,70. Pesa alrededor de los 300 kilos. Lo que hice fue diseñarla y construirla acá en el taller", comentó.

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Mario dijo que la cruz será llevada al estadio Centenario para que el papa León XIV la bendiga.

"Esta cruz yo la quería hacer hace muchos años atrás, simplemente que estaba esperando a que se cumplieran los 40 años que van a ser el próximo año para construir la cruz que yo había decidido hacer. Estoy contento porque se me dio".

Mario comentó que la construcción de la cruz que está instalada en Tres Cruces fue un poquito más complicada porque oscila entre los 6.000 y 7.000 kilos y mide unos 30 metros, además, demoró 80 días en hacerse.