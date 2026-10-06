RECIBÍ EL NEWSLETTER
INTERVINO EN LA DE TRES CRUCES

Construyó una cruz de 3 metros y 300 kilos que será bendecida por el papa e instalada en la Gruta de Lourdes

Mario Pérez es propietario de una empresa metalúrgica y participó también en la construcción de la cruz que se instaló en Tres Cruces con motivo de la visita del papa Juan Pablo II, en 1987.

mario-pérez-metalúrgica-cruz-

Mario Pérez es propietario de una empresa metalúrgica y construyó una cruz que será instalada en la Gruta de Lourdes. Hace 60 años que va a la Gruta y asegura que María le ha dado muchos días de felicidad.

Mario es el mismo que supervisó la cruz que está instalada en Tres Cruces, que data de la venida del papa Juan Pablo II, en 1987.

"Fue idea mía construir mi propia cruz para la Iglesia Católica de la Virgen de Lourdes. Esta cruz está construida en chapa de espesor un octavo (...) tiene una altura de 3 metros y los brazos extendidos más la parte del centro miden 1,70. Pesa alrededor de los 300 kilos. Lo que hice fue diseñarla y construirla acá en el taller", comentó.

padres y alumnos de utu de soca denuncian estado de los banos: se te cae un pedazo de pared en la cabeza
Seguí leyendo

Padres y alumnos de UTU de Soca denuncian estado de los baños: "Se te cae un pedazo de pared en la cabeza"

Mario dijo que la cruz será llevada al estadio Centenario para que el papa León XIV la bendiga.

"Esta cruz yo la quería hacer hace muchos años atrás, simplemente que estaba esperando a que se cumplieran los 40 años que van a ser el próximo año para construir la cruz que yo había decidido hacer. Estoy contento porque se me dio".

Mario comentó que la construcción de la cruz que está instalada en Tres Cruces fue un poquito más complicada porque oscila entre los 6.000 y 7.000 kilos y mide unos 30 metros, además, demoró 80 días en hacerse.

Temas de la nota

Lo más visto

Inumet emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas
DESDE LA TARDE DEL MIÉRCOLES

Inumet emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas
ANDRÉS DÍAZ RECORDÓ A SU MADRE

A 17 años de la bomba que mató a Miriam Mazzeo, "hay mucha gente que creo está en el debe", aseguró su hijo
TIENE 20 AÑOS

Se fugó del Inisa el delincuente Agustín Cuello, recluido por varios homicidios, entre ellos el de un policía
MINISTRO DE ECONOMÍA

Gabriel Oddone dijo que analizan posibilidad y oportunidad de pasar del gasoil a la nafta el subsidio del boleto
En CALCULTA

Uruguay goleó 6-1 a India: Darwin Núñez, dos de Maxi Araújo, Zalazar, Sanabria y Rodrigo Aguirre

Te puede interesar

Un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza, en Villa Colón
MENCK Y PORORÓ

Un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza, en Villa Colón
Gobierno reglamentó la ley que restringe el uso del efectivo para pagos de hasta 200.000 UI, unos USD 33.120
PREVÉ EXCEPCIONES Y MULTAS

Gobierno reglamentó la ley que restringe el uso del efectivo para pagos de hasta 200.000 UI, unos USD 33.120
Condenaron a 20 años de cárcel a un hombre por violencia doméstica y abuso sexual contra expareja e hijas video
LIBERTAD

Condenaron a 20 años de cárcel a un hombre por violencia doméstica y abuso sexual contra expareja e hijas

Dejá tu comentario