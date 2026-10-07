Miércoles de lluvias y tormentas que ingresan por el oeste, se extienden a todo el país y siguen el jueves

Las lluvias y tormentas ingresan este miércoles por el oeste y el litoral, se extienden al resto del país durante el día y siguen el jueves, en particular al este y noreste.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta inestable con mucha nubosidad desmejorando por el oeste y litoral con tormentas y lluvias aisladas. La tarde seguirá húmeda e inestable con persistencia de tormentas y lluvias aisladas, con mejoras parciales.

El jueves la jornada comienza húmeda e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. En la tarde continuará el tiempo templado con nubosidad variable, y ligeramente inestables las fronteras noreste y este.

El viernes tendremos una mañana fresca y húmeda con bancos de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo fresco a templado con aumento de nubosidad, y otra vez inestable las zonas oeste y norte. Miércoles 7 Zona Norte: máxima 26º y mínima 16º Zona Sur: máxima 22º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 16º Jueves 8 Zona Norte: máxima 22º y mínima 14º Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 14º Viernes 9 Zona Norte: máxima 18º y mínima 14º Zona Sur: máxima 17º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 14º

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