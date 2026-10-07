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Miércoles de lluvias y tormentas que ingresan por el oeste, se extienden a todo el país y siguen el jueves

Las lluvias y tormentas ingresan este miércoles por el oeste y el litoral, se extienden al resto del país durante el día y siguen el jueves, en particular al este y noreste. Los detalles día a día.

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Las lluvias y tormentas ingresan este miércoles por el oeste y el litoral, se extienden al resto del país durante el día y siguen el jueves, en particular al este y noreste.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta inestable con mucha nubosidad desmejorando por el oeste y litoral con tormentas y lluvias aisladas. La tarde seguirá húmeda e inestable con persistencia de tormentas y lluvias aisladas, con mejoras parciales.

El jueves la jornada comienza húmeda e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. En la tarde continuará el tiempo templado con nubosidad variable, y ligeramente inestables las fronteras noreste y este.

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Martes agradable, pero el miércoles desmejora con lluvias y tormentas que se extienden al jueves

El viernes tendremos una mañana fresca y húmeda con bancos de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo fresco a templado con aumento de nubosidad, y otra vez inestable las zonas oeste y norte.

Miércoles 7

Zona Norte: máxima 26º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 16º

Jueves 8

Zona Norte: máxima 22º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 14º

Viernes 9

Zona Norte: máxima 18º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 17º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 14º

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