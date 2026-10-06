Una mujer de 77 años fue estafada por delincuentes que la engañaron con una falsa Tómbola.
Le hicieron creer que había ganado en la Tómbola y la estafaron por 167.000 pesos
Los delincuentes contactaron a la víctima por teléfono y le dijeron que su premio era de 651.000 pesos, pero para cobrarlo debía abonar antes. También le pidieron datos de su tarjeta de crédito.
De acuerdo a la Jefatura de Lavalleja, a la víctima la contactaron por teléfono y le hicieron creer que tenía un premio de 651.000 pesos para cobrar por una Tómbola, pero que antes debía adelantar 77.000 pesos.
Además de transferir ese dinero, la mujer también les hizo llegar una foto de su tarjeta de banco y le retiraron 90.000 pesos. Ahora, la Policía busca a los delincuentes detrás de la estafa.
Seguí leyendo
Buscan a los autores de un homicidio en el Cerro: la víctima de 36 años fue apuñalada
Lo más visto
ANDRÉS DÍAZ RECORDÓ A SU MADRE
A 17 años de la bomba que mató a Miriam Mazzeo, "hay mucha gente que creo está en el debe", aseguró su hijo
DESDE LA TARDE DEL MIÉRCOLES
Inumet emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas
MONTEVIDEO
Delincuentes rapiñaron a un hombre en Pocitos y se llevaron 11 mil dólares
TIENE 20 AÑOS
Se fugó del Inisa el delincuente Agustín Cuello, recluido por varios homicidios, entre ellos el de un policía
En CALCULTA
Dejá tu comentario