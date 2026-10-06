Le hicieron creer que había ganado en la Tómbola y la estafaron por 167.000 pesos

Una mujer de 77 años fue estafada por delincuentes que la engañaron con una falsa Tómbola.

De acuerdo a la Jefatura de Lavalleja, a la víctima la contactaron por teléfono y le hicieron creer que tenía un premio de 651.000 pesos para cobrar por una Tómbola, pero que antes debía adelantar 77.000 pesos.

Además de transferir ese dinero, la mujer también les hizo llegar una foto de su tarjeta de banco y le retiraron 90.000 pesos. Ahora, la Policía busca a los delincuentes detrás de la estafa.

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