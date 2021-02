Daecpu sancionó a los directores del humoristas Bandoleros por estafa

La medida responde a un audio que Whatsapp que se viralizó en las últimas horas y en el que queda en evidencia un intento de estafa para cobrar el subsidio que creó la Intendencia de Montevideo para asistir a los carnavaleros tras la suspensión este año del carnaval debido a la pandemia de Covid-19

El audio fue enviado por el director artístico de Bandoleros a una mujer, a quien le ofrece cobrar parte el subsidio del Fondo Waldemar “Cachila” Silva (recientemente fallecido) otorgado a componentes de carnaval que ingresaron a la liquilla en el 2020 o que se presentaron a la prueba de admisión para concursar este año.

Según supo Subrayado, la Intendencia de Montevideo envió el caso a la división Jurídica para que analice si hay mérito para una denuncia penal.

EL AUDIO

“La intendencia va a dar un subsidio a los componentes de carnaval que estábamos inscriptos para dar la prueba y no la dimos. Bueno esa plata ta para componentes pero también se agregó un subsidio para utileros y técnicos. Entonces yo pensaba no? Yo te puedo poner a vos como que eras la vestuarista del conjunto ehh… y ta, y que cuando manden el subsidio que te corresponda”, dice el coordinador general Jorge “Coco” Fracchia.

“Nosotros hicimos esto porque con los utileros, también inventamos algunos utileros que no existían. Entonces ¿qué hacemos? Ofrecemos 2.000 pesos y el resto que se cobre queda para el conjunto para que el conjunto pueda financiarse bien y pueda tener plata el año que viene”, agrega.

“Vos lo único que tendrías que hacer es figurar como vestuarista del grupo y nada más. Tenés que darme la cédula, el nombre y la fecha de nacimiento y cuando la plata se cobre o todavía no sabemos como va a ser el pago, si es independiente que tenés que ir a cobrarlo vos o tenes que ir a la Intendencia o me lo dan a mi y yo se los doy a ustedes ni bien me avisen yo les aviso”, dijo Fracchia.

“Siempre te voy a acompañar yo, si hay que ir a la intendencia yo te llevo si hay que ir a red pagos o Abitab no se por donde van a pagar también te llevo. Eso tranqui. Si te sirve golazo. Ofrecemos 2.000 pesos y el resto de la plata que se cobre queda para el conjunto entonces nosotros el año que viene vamos a hacer un fondito con plata que vamos a poner nosotros cada uno más esa plata que quede de la gente de los utileros y en este caso vos como vestuarista nos sirve porque queda como fondo y ya está solventado el grupo para el año que viene. Si te sirve avisame querida y ya te anoto”, aseguró.

“Por las dudas que me pidan tu teléfono lo tenga que dar y te llamen vos te tenés que acordar de que ta, que sos la vestuarista del conjunto, la modista, del conjunto, la que se va a encargar del vestuario de humoristas Bandoleros, no te olvides del nombre que la humorada se llama “Viveza Criolla” y el dueño es Ricardo Moreira, ese es el director, y después el coordinador general yo jorge coco fracchia. Por si te llaman cosa que no creo viste?”, finaliza el audio.