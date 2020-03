Da Silveira: "Acá no hay venganzas, no hay cuentas a cobrar; hay continuidad del Estado"

Da Silveira presentó a parte de su equipo de trabajo. Gonzalo Baroni como director de Educación y Mariana Wainstein en Cultura, de quien el ministro valoró su compromiso de mudarse de Nueva Delhi a Montevideo.

También estaban presentes el nuevo presidente de la ANEP, Robert Silva; el presidente del Sodre, Martín Inthamoussu; y el director de Asuntos Legales y Registrales, Pablo Iturralde.

“Tenemos un gran equipo. Tenemos muchas ganas de hacer las cosas. Tenemos un plan de trabajo y lo vamos a llevar adelante”, afirmó Da Silveira.

El jerarca recordó parte del discurso de Lacalle Pou, sobre que los gobernantes son funcionarios públicos al servicio de la ciudadanía. “Es una cosa que está metida en nuestro ADN”, dijo Da Silveira, y agregó: “somos inquilinos de puestos de tomas de posición. Hoy llegamos y nos vamos a ir, y está muy bien que sea así”.

“Estamos de paso. Estamos para continuar cosas que se hicieron y para sembrar cosas que esperamos que se sigan haciendo en el futuro”, puntualizó.

“Tenemos sentido de urgencia”, acotó y contó que esta mañana todos los ministros recibieron un Whatsapp del presidente de la República, en el que contaba cuántos días quedan para que termine el actual período de gobierno que se inició este domingo.

“Vamos a trabajar mucho. Vamos a trabajar con seriedad. Vamos a trabajar con todo el equipo del ministerio”, aseguró.

“Acá no hay venganzas. Acá no hay cuentas a cobrar. Acá no hay tierra arrasada. Acá hay continuidad del Estado”, sostuvo.

“No le vamos a preguntar a nadie a quién votó. Sí le vamos a pedir que trabajen, que se comprometan y nosotros nos comprometemos a darles oportunidades de desarrollo profesional y personal”, concluyó el titular del MEC.

Da Silveira agradeció a los funcionarios del ministerio que participaron en la transición, y especialmente, la presencia de la exsubsecretaria de Educación, Edith Moraes, en el acto de asunción.